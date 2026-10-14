De fracaso histórico a desembarcar en el celular: el videojuego que tardó diez años en completar su revancha

No Man’s Sky llegará a iPhone y iPad el 28 de octubre de 2026, diez años después de su lanzamiento original. El videojuego de exploración espacial desarrollado por Hello Games estará disponible a través de la App Store y permitirá probarlo gratis desde su estreno. La versión para dispositivos móviles incluirá más de 40 grandes actualizaciones publicadas a lo largo de su historia, aunque tendrá algunas limitaciones respecto de otras plataformas.

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El título será compatible con el iPhone 11 y modelos posteriores, además del iPad Air de tercera generación y versiones más nuevas. La adaptación busca llevar la experiencia completa del juego a una mayor cantidad de usuarios, con controles táctiles rediseñados, compatibilidad con mandos y opciones adicionales para jugar en pantallas más grandes.

Cómo será No Man’s Sky en iPhone y iPad

La versión para dispositivos de Apple no será una edición reducida del juego original. Según explicó Hello Games, incluirá los principales contenidos incorporados durante la última década, entre ellos la actualización COSMOS y Voyagers, lanzada en 2025, que permitió construir grandes naves espaciales personalizadas.

La propuesta de No Man’s Sky consiste en explorar un universo generado de manera procedural. Esto significa que los planetas, sus entornos y otros elementos se crean durante la partida, lo que permite recorrer una enorme cantidad de mundos sin que todos sus componentes deban almacenarse previamente en el dispositivo.

Gracias a este sistema, el juego ocupará menos de 4 GB de almacenamiento. Además, el estudio aseguró que trabajó en la optimización del consumo de batería y la temperatura de los equipos para permitir sesiones de juego prolongadas.

Los controles también fueron reconstruidos desde cero para adaptar las distintas acciones a las pantallas táctiles. Los usuarios podrán explorar planetas, pilotear naves y utilizar vehículos con una interfaz diseñada específicamente para celulares y tablets.

En el iPhone y el iPad habrá compatibilidad con controles externos y transmisión de imagen a televisores. En el caso del iPad, también se podrá jugar con mouse y teclado.

Qué limitaciones tendrá la versión para dispositivos Apple

Aunque incluirá una gran parte del contenido disponible en otras plataformas, la adaptación tendrá algunas restricciones. El modo multijugador no estará disponible en el lanzamiento para iOS y iPadOS.

La versión para dispositivos de Apple no será una edición reducida del juego original.

Además, la posibilidad de utilizar asentamientos planetarios estará limitada a los iPhone 15 Pro y modelos posteriores.

La llegada a dispositivos móviles representa un nuevo paso para Hello Games, que durante estos diez años amplió el juego original mediante numerosas actualizaciones. El proyecto había generado grandes expectativas antes de su debut en 2016, pero recibió críticas por la falta de algunas funciones y contenidos prometidos.

Desde entonces, el estudio incorporó nuevas mecánicas y amplió las posibilidades de exploración. Ahora, con su llegada a iPhone y iPad, busca acercar ese universo a más jugadores.

Las reservas ya están disponibles en la App Store y el lanzamiento está previsto para el 28 de octubre de 2026, con una prueba gratuita desde el primer día.