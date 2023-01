Medicina nuclear en Formosa

Con un plantel formado en un 95% por profesionales y técnicos oriundos de Formosa, se inauguró formalmente el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (Cemenurnk), ubicado en el predio del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, en la capital formoseña. El centro, que comenzó a funcionar este año y ya brindó tratamientos oncológicos a más de 100 pacientes, es parte de la Red Nacional de Centros de Medicina Nuclear que impulsa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los centros de medicina nuclear tienen la particularidad de que utilizan radiación para atacar células cancerosas que se encuentran dentro del cuerpo humano. En el centro de salud de Formosa hay dos aceleradores lineales capaces de emitir electrones a muy alta velocidad que pueden hacer esta tarea. También se está montando un tomógrafo de emisión de positrones (PET) para diagnóstico y, junto a este equipo, hay un acelerador ciclotrón, que es el que produce el radioisótopo que se inyecta al paciente, entre otros usos.

En diálogo con TSS, Rolando Granada, presidente de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”, explicó: “Estamos disponiendo de una tecnología que hace uso intensivo de fenómenos nucleares para abordar problemas oncológicos, pero que también va a servir para aspectos cardiológicos y neurológicos, es decir, en todas aquellas situaciones donde también se necesite una capacidad de alta resolución de diagnóstico. Yo soy formoseño y estoy altamente satisfecho de ver a mis coprovincianos atendiendo a gente de la provincia y las posibilidades que esto significa. Que la gente no tenga que movilizarse a lugares alejados, sobre todo en momentos de la vida en que se están transitando situaciones difíciles. Todo esto ayuda a una mejor calidad de la vida y de la atención de la gente. Se elimina una discriminación por las posibilidades económicas o disponibilidades de obra social frente a quienes no la tienen”.

Una red para acercar la salud a la gente

Hasta la inauguración de este centro de salud –que contó con la presencia del presidente de la Nación Alberto Fernández, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, y la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis– los pacientes que necesitaban este tipo de tratamientos o diagnósticos solían trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires u otras provincias, lo cual era una limitación muy importante, especialmente para las personas de bajos recursos. También se espera que el centro de salud atienda a pacientes de Paraguay que necesitan tratamiento. En los tres meses que lleva de operación, se han atendido 113 pacientes de la Argentina y seis del país límitrofe con Formosa.

En diálogo con TSS, Granada remarcó la importancia regional del centro: “En Formosa no hay carrera de Física Médica, pero los profesionales que trabajan en este centro son de esta provincia y se han formado en otros lugares, y han rendido las licencias correspondientes de acuerdo con la normativa de la Autoridad Regulatoria Nuclear. El 90% del equipo de profesionales, técnicos y operadores son formoseños que vuelven a la provincia. Este centro no está aislado, sino que, cumpliendo las premisas del plan nacional, está estrecha y físicamente vinculado al Hospital de Alta Complejidad de Formosa, de manera que hay una sinergia total entre ambos centros que da una riqueza particular en beneficio de los pacientes”. Entre el 2014 y el 2018, los aportes de la CNEA para la construcción, equipamiento y capacitación de recursos humanos del Cemenurnk fue de aproximadamente 51 millones de dólares.

El Plan Nacional de Medicina Nuclear plantea la construcción y operación de 11 centros en todo el país. Además de los que ya están en operación falta terminar los de La Pampa, Santiago del Estero, Pergamino, Jujuy y uno en en el campus de la UNSAM. También se buscar darle impulso a las carreras de Física Médica. El financiamiento de las obras del área nuclear fue reducido casi a cero en el Presupuesto Nacional de 2018, pero la construcción del Centro de Medicina Nuclear de Formosa pudo continuarse gracias a que la provincia continuó con el financiamiento. “Hubo retrasos de diversa índole en la construcción del centro: una reducción marcada del flujo de fondos durante la gestión del Gobierno anterior, cuando desde Formosa se pidieron fondos adicionales por dificultades que aparecieron en la obra. El centro de Río Gallegos, por ejemplo, se inició al mismo tiempo que este pero se terminó en agosto de 2018. El Gobierno de Formosa tuvo que aportar los fondos para completar esta fase que debería haberse hecho con fondos nacionales”, explicó Granada.

La provincia de Formosa tiene un 7% de sus habitantes pertenecientes a pueblos originarios, por lo que en otro hospital recientemente inaugurado se han incluido instrucciones en wichi y en toba en los sintonizadores de voz de un tomógrafo helicoidal (no nuclear). “La atención de pobladores de pueblos originarios es una política que la provincia tiene establecida en sus diferentes facetas y diferentes aspectos, y la salud pública no es ajena a esto. El centro está atendiendo a pacientes que poseen y que no poseen obra social, y la provincia interviene activamente porque queremos también que este centro se autofinancie y para eso se están firmando contratos con obras sociales el ministerio de Desarrollo Humano de la provincia también está atento a otras situaciones en las cuales no existe esa cobertura, pero lo hace a través de la provincia y aquí también aparecen los sectores de pueblos originarios”.

