¿El fin de la tele tradicional? La plataforma gratuita que ya dominó las pantallas de los hogares

YouTube se consolidó como el servicio de video más visto en México y ya disputa el living con la televisión, según datos de eMarketer, Nielsen e Ipsos.

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La pantalla grande dejó de ser territorio exclusivo de la tele: hoy comparte el living con una plataforma gratuita que se mira desde la smart TV. El número que mejor lo resume es que 86% de los mexicanos la señala como el servicio de video que más consume, por encima de Netflix, Prime Video y Vix.

Una plataforma gratuita que le ganó a las de pago

Según eMarketer, 86% de los mexicanos dice que YouTube es el servicio de video que más ve. La cifra deja atrás a Netflix, Prime Video y Vix, y no se explica solo por el celular: DataReportal estimaba a comienzos de 2025 que la plataforma alcanzaba a 83,6 millones de usuarios en el país, el 63,6% de la población.

Lo gratuito pesa, pero la clave es que YouTube dejó de ser un sitio de clips y se volvió una grilla completa de programación. Ofrece contenido a demanda, listas de reproducción, notificaciones, pausa y transmisiones en vivo, un menú que la televisión lineal no puede igualar con su horario fijo.

El living ya no es solo de la tele

Siete de cada diez usuarios de video online en México consideran que YouTube es la televisión cuando lo ven en su pantalla conectada, de acuerdo con una encuesta de Ipsos. El dato cambia la definición: la tele deja de ser un canal y pasa a ser un dispositivo. De hecho, según el INEGI, más del 90% de los hogares mexicanos tiene al menos un televisor, así que la pantalla sigue ahí. Lo que cambió es qué se mira en ella.

El streaming ya concentra 24,4% del tiempo total frente al televisor en México, según The Gauge de Nielsen de marzo de 2025, y YouTube lidera ese segmento. Casi un cuarto del consumo en la pantalla grande pasó a las plataformas, con una de ellas a la cabeza. Esa es la tesis de fondo: la televisión tradicional no desaparece, pero pierde el monopolio del sillón.

Jóvenes y anunciantes empujan el cambio

Entre los jóvenes de la Generación Z, la brecha es todavía mayor: 91% de los mexicanos de 18 a 27 años usa YouTube para explorar temas de interés, frente a un promedio global de 67%, según eMarketer. La plataforma ya funciona como buscador, escuela y entretenimiento a la vez, y esa audiencia es la que las marcas más quieren alcanzar.

El dinero lo confirma: eMarketer proyecta que la inversión publicitaria en televisión conectada en México casi se duplicará entre 2025 y 2029, de 127,7 a 246 millones de dólares. La publicidad sigue a la audiencia, y la audiencia ya está en la plataforma gratuita. Para los canales abiertos, el desafío es defender un lugar donde el control remoto ya abre YouTube primero.