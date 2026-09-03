El fin de las presentaciones aburridas: de qué se trata la nueva tecnología de resaltado digital para pantallas

El Spotlight 2 ofrece un alcance inalámbrico de hasta 30 metros, conexión Bluetooth y autonomía de hasta tres meses con una carga completa.

Logitech presentó Spotlight 2, un nuevo presentador inalámbrico premium que incorpora funciones pensadas no solo para controlar una exposición, sino también para ayudar a los usuarios a manejar los nervios antes de salir al escenario. El dispositivo suma una experiencia de respiración guiada mediante respuesta háptica, que utiliza suaves pulsos táctiles para acompañar el ritmo respiratorio desde la aplicación Logi Options+ y favorecer la concentración.

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El nuevo Logitech Spotlight 2 también incorpora un botón de resaltado sensible a la presión, controles diferenciados para avanzar y retroceder en las diapositivas y distintas herramientas digitales para destacar contenidos. Además, ofrece un alcance inalámbrico de hasta 30 metros, conexión Bluetooth o mediante el receptor USB-C Logi Bolt y una autonomía de hasta tres meses con una carga completa.

Un presentador pensado para controlar los nervios

Una de las principales novedades del Spotlight 2 es la función de respiración guiada disponible desde Logi Options+. Antes de comenzar una presentación, el usuario puede activar un ejercicio acompañado por pulsos hápticos que ayudan a regular la respiración, reducir la tensión y recuperar la concentración.

El diseño también busca facilitar el uso sin necesidad de mirar el dispositivo. Su forma permite ubicar el pulgar rápidamente, mientras que los botones “Siguiente” y “Atrás” tienen superficies cóncava y convexa, respectivamente, para diferenciarlos al tacto.

El equipo pesa 55 gramos y tiene un diseño contorneado con una superficie de agarre suave. De esta manera, busca ofrecer una sujeción cómoda durante presentaciones prolongadas y permitir que el expositor se concentre en la audiencia.

El dispositivo suma una experiencia de respiración guiada mediante respuesta háptica.

Herramientas digitales y batería de larga duración

Más allá del tradicional puntero láser, Spotlight 2 permite utilizar diferentes efectos digitales desde Logi Options+. Entre ellos se encuentran Spotlight, que ilumina una zona de la pantalla; Squarelight, que crea un área rectangular de enfoque; Magnify, para ampliar contenido; y Annotate, que permite realizar anotaciones.

También cuenta con un puntero digital y un láser Clase 1 para presentaciones presenciales, virtuales o híbridas. El Botón de Acción puede configurarse para ejecutar funciones como iniciar una presentación, pausar, dejar la pantalla en blanco o silenciar el micrófono.

En cuanto a autonomía, una carga completa ofrece hasta tres meses de uso, mientras que un minuto de carga alcanza para hasta tres horas. El dispositivo es compatible con Windows y macOS, Microsoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote, Prezi y plataformas de videoconferencia.

Spotlight 2 utiliza aluminio producido con energía renovable y, según el modelo, sus piezas plásticas contienen un 43% de plástico reciclado posconsumo certificado. Además, el empaque emplea papel con certificación FSC™.