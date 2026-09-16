¿El fin de las consolas tradicionales? El accesorio oficial que convertirá al iPhone en un centro de juegos

Apple estaría desarrollando su propio mando para videojuegos compatible con el iPhone, un accesorio que permitiría aprovechar mejor el teléfono como plataforma de juegos. El dispositivo llevaría más de un año en desarrollo y la información surgió a partir de referencias encontradas en una versión preliminar de macOS, según datos del analista Mark Gurman.

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Las pistas encontradas apuntan a dos posibles mandos con joysticks, cruceta, botones, gatillos y controles superiores. Uno de los dispositivos también tendría acelerómetro y giroscopio, sensores que permitirían detectar los movimientos realizados con el accesorio. Sin embargo, Apple todavía no confirmó oficialmente el proyecto y las referencias fueron eliminadas posteriormente del sistema operativo.

Dos posibles mandos para el iPhone

Los productos aparecen identificados en el código como T6502 y T1057. La presencia de estos elementos coincide con las versiones que señalan que Apple lleva más de un año trabajando en un mando propio.

Por ahora, no existen datos definitivos sobre el diseño, las funciones, el precio o la fecha de lanzamiento. La información disponible representa una pista sobre los planes de la compañía, pero no una confirmación de que el accesorio vaya a llegar al mercado.

Una de las posibilidades es que el mando no se comercialice directamente bajo la marca Apple, sino que utilice Beats, compañía que forma parte del grupo desde 2014. Esta alternativa permitiría presentar el accesorio como un producto más accesible y orientado a un público joven.

Apple todavía no confirmó oficialmente el proyecto.

Beats ya está vinculada con productos de entretenimiento, principalmente auriculares, por lo que podría ser una marca adecuada para un dispositivo pensado para acompañar al iPhone durante las sesiones de juego. De todos modos, todavía no está definido si esta será finalmente la estrategia elegida.

El iPhone busca ganar protagonismo en los videojuegos

El posible mando se encuadra en los esfuerzos de Apple para reforzar al iPhone como plataforma de videojuegos. La compañía cuenta con procesadores capaces de ejecutar títulos cada vez más exigentes y utiliza tecnologías como Metal para mejorar el rendimiento gráfico.

A esto se suma Apple Arcade, su servicio de videojuegos, y la posibilidad actual de conectar mandos fabricados por otras compañías al teléfono. Un accesorio desarrollado por Apple permitiría reducir esa dependencia y ofrecer una integración más directa entre el control, el iPhone y sus servicios.

Por el momento, Apple no confirmó el lanzamiento del mando ni su precio. Tampoco está definido si llegará bajo la marca Apple o Beats. Habrá que esperar a un anuncio oficial para conocer si este proyecto finalmente se convierte en un nuevo accesorio para los usuarios de iPhone.