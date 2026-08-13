El fenómeno tecnológico que explotó en un año: medio millón de empresas se sumaron a la nueva era

Mientras se discute si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo laboral, en México ese cambio ya está sucediendo a un ritmo que sorprende: una empresa nueva empezó a usarla cada minuto durante el último año. Alrededor de 550.000 empresas mexicanas comenzaron a utilizar inteligencia artificial en los últimos 12 meses, según el estudio "Desbloqueando el potencial de la IA en México 2026", elaborado por Strand Partners para Amazon Web Services. Con ese salto, la proporción de compañías que ya adoptó la tecnología pasó del 38% al 48%, y el número total superó los 2.5 millones de negocios.

Una empresa por minuto: los números del boom

El crecimiento superó el de la edición anterior del mismo estudio, que había registrado 495.000 nuevas empresas usuarias y una adopción del 38%, frente al 29% del año previo. El avance se dio en todos los tamaños de compañía: las startups lideraron con 52% de adopción, seguidas por las grandes empresas con 49% y las pymes con 47%. Por sector, información y comunicaciones (68%) y servicios financieros (61%) registraron las tasas más altas.

La adopción sigue siendo básica en la mayoría

El salto en cantidad de empresas no se tradujo todavía en un uso sofisticado de la tecnología. El 63% de las empresas que ya adoptaron IA permanece en una etapa básica, con herramientas públicas y soluciones preconfiguradas, aunque esa proporción bajó del 72% registrado el año anterior. Otro 24% está en una etapa intermedia, y solo el 13% alcanzó un nivel avanzado -que incluye sistemas personalizados e IA agéntica-, casi el doble del 7% de 2025. Entre las startups, el 32% ya llegó a ese nivel avanzado, contra apenas 11% de las pymes y 9% de las grandes empresas.

El problema de medir el retorno

El aumento de la adopción viene acompañado de mayor inversión: el 63% de las organizaciones aumentó su presupuesto de IA en el último año, y el 44% ya tiene una partida específica para esta tecnología. Aun así, la capacidad de demostrar resultados sigue rezagada: aunque el 88% reporta mejoras de productividad y el 86% dice tener rendimientos positivos, el 46% reconoce que no tiene una forma confiable de medir el retorno de inversión. Un relevamiento de Accenture entre grandes organizaciones encontró un problema similar: el 66% mantiene la IA en pilotos aislados, y solo el 13,5% llegó a una fase real de escalamiento.