Fecha confirmada: Apple lanza el iPhone 18 y un modelo inédito que cambia el mercado

Apple confirmó hoy la fecha de su próximo gran evento, donde presentará la nueva generación de iPhone. La compañía realizará su keynote el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Para Argentina, el evento comenzará a las 14:00 y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de Apple.

La presentación llevará el nombre “Surprise and shine” y será una de las más importantes para la empresa en los últimos años. Aunque Apple todavía no confirmó oficialmente qué productos mostrará, todo apunta a que el evento servirá para conocer los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado primer iPhone plegable de la compañía.

Cuándo presenta Apple los nuevos iPhone

El Apple Event se llevará a cabo en el Steve Jobs Theater, dentro de Apple Park, en Cupertino, California. Además de los invitados presenciales, millones de personas podrán seguir la transmisión desde cualquier parte del mundo mediante el sitio oficial de Apple, Apple TV y YouTube Live.

La confirmación de la fecha terminó con semanas de rumores sobre el calendario de lanzamientos de la empresa. Como ocurre habitualmente, Apple no adelantó el listado completo de dispositivos que serán presentados, por lo que habrá que esperar hasta el 9 de septiembre para conocer todos los anuncios oficiales.

Sin embargo, distintos reportes especializados coinciden en que los protagonistas serían los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, junto con un modelo plegable que marcaría la entrada de Apple en un segmento donde compañías como Samsung ya tienen varios años de experiencia.

Para Argentina, el evento comenzará a las 14:00.

Qué se espera del Apple Event 2026

El posible iPhone plegable genera una expectativa especial porque sería el primero de este tipo fabricado por Apple. Hasta el momento, su nombre comercial no fue confirmado y cualquier detalle sobre sus características deberá tomarse como información no oficial hasta la presentación.

También existen expectativas por posibles novedades en el resto del ecosistema de la compañía, aunque Apple no dio pistas concretas sobre qué otros productos podrían aparecer durante la keynote.

Por ahora, lo único confirmado oficialmente es la fecha: los nuevos iPhone serán presentados el 9 de septiembre de 2026. Ese día Apple despejará las dudas sobre su próxima generación de teléfonos y mostrará si, finalmente, el iPhone plegable se convierte en una realidad.

El evento también tendrá un condimento especial para la compañía, ya que será el primero de gran escala con John Ternus al frente de Apple como CEO, en una nueva etapa para la histórica empresa tecnológica.