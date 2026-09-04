Cómo escuchar gratis la nueva música relajante de Pokémon en Spotify

Pokémon y Spotify se unieron para crear una playlist de música relajante pensada para acompañar el descanso y los momentos de tranquilidad. La lista, disponible bajo el nombre Pokémon Sleep, reúne melodías inspiradas en el universo de la popular franquicia y puede escucharse gratis desde la plataforma de streaming, sin necesidad de contar con una suscripción Premium.
La playlist de Pokémon Sleep dura una hora y 14 minutos e incluye canciones como “Nana Pikachu 1”, “Nana Pikachu 2” y “Cresselia contra Darkrai”. La propuesta combina melodías suaves con sonidos vinculados a personajes y escenarios de Pokémon Sleep, por lo que apunta especialmente a quienes buscan música de fondo para relajarse antes de dormir o durante una pausa.
Cómo escuchar la playlist de Pokémon Sleep en Spotify
Para acceder a esta selección musical no hace falta realizar ningún procedimiento especial. Los usuarios pueden ingresar a Spotify desde el celular, la computadora o la versión web y utilizar el buscador de la plataforma.
Los pasos son simples:
- Ingresar a Spotify.
- Buscar “Pokémon Sleep”.
- Seleccionar la playlist que aparece entre los resultados.
- Presionar reproducir para comenzar a escuchar las canciones.
- Guardarla en la biblioteca para volver a encontrarla fácilmente.
La lista aparece identificada con una portada protagonizada por Mewtwo en un bosque, acompañado por otros personajes de la saga. Además, la experiencia incorpora detalles visuales durante la reproducción: el indicador de progreso habitual es reemplazado por una imagen de Pikachu acostado sobre la barra mientras avanza la música.
Música de Pokémon para descansar
La propuesta está especialmente orientada a quienes quieren sumar música tranquila a su rutina nocturna. Su duración permite dejarla reproduciendo mientras se prepara el ambiente para dormir o simplemente como acompañamiento durante un momento de descanso.
También puede utilizarse durante el día para leer, meditar, tomar una pausa del trabajo o realizar actividades que no requieran concentrarse en una canción con letra. Las imágenes que acompañan la playlist siguen la misma temática, con Pokémon como Jigglypuff y Eevee representados mientras duermen.
Para los fanáticos de la franquicia, Pokémon Sleep ofrece así una manera diferente de acercarse a sus personajes: en lugar de la música más dinámica asociada a los videojuegos y la serie, propone una selección enfocada en el descanso y la relajación.