Cómo escuchar gratis la nueva música relajante de Pokémon en Spotify

Pokémon y Spotify se unieron para crear una playlist de música relajante pensada para acompañar el descanso y los momentos de tranquilidad. La lista, disponible bajo el nombre Pokémon Sleep, reúne melodías inspiradas en el universo de la popular franquicia y puede escucharse gratis desde la plataforma de streaming, sin necesidad de contar con una suscripción Premium.

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La playlist de Pokémon Sleep dura una hora y 14 minutos e incluye canciones como “Nana Pikachu 1”, “Nana Pikachu 2” y “Cresselia contra Darkrai”. La propuesta combina melodías suaves con sonidos vinculados a personajes y escenarios de Pokémon Sleep, por lo que apunta especialmente a quienes buscan música de fondo para relajarse antes de dormir o durante una pausa.

Cómo escuchar la playlist de Pokémon Sleep en Spotify

Para acceder a esta selección musical no hace falta realizar ningún procedimiento especial. Los usuarios pueden ingresar a Spotify desde el celular, la computadora o la versión web y utilizar el buscador de la plataforma.

Los pasos son simples:

Ingresar a Spotify. Buscar “Pokémon Sleep”. Seleccionar la playlist que aparece entre los resultados. Presionar reproducir para comenzar a escuchar las canciones. Guardarla en la biblioteca para volver a encontrarla fácilmente.

La playlist de Pokémon Sleep dura una hora y 14 minutos.

La lista aparece identificada con una portada protagonizada por Mewtwo en un bosque, acompañado por otros personajes de la saga. Además, la experiencia incorpora detalles visuales durante la reproducción: el indicador de progreso habitual es reemplazado por una imagen de Pikachu acostado sobre la barra mientras avanza la música.

Música de Pokémon para descansar

La propuesta está especialmente orientada a quienes quieren sumar música tranquila a su rutina nocturna. Su duración permite dejarla reproduciendo mientras se prepara el ambiente para dormir o simplemente como acompañamiento durante un momento de descanso.

También puede utilizarse durante el día para leer, meditar, tomar una pausa del trabajo o realizar actividades que no requieran concentrarse en una canción con letra. Las imágenes que acompañan la playlist siguen la misma temática, con Pokémon como Jigglypuff y Eevee representados mientras duermen.

Para los fanáticos de la franquicia, Pokémon Sleep ofrece así una manera diferente de acercarse a sus personajes: en lugar de la música más dinámica asociada a los videojuegos y la serie, propone una selección enfocada en el descanso y la relajación.