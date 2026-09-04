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Epic Games lanzó sus Ofertas de fin de invierno: imperdibles descuentos de hasta 80% en juegazos para PC

Epic Games Store lanzó ofertas de hasta 75% en juegos como Cyberpunk 2077, GTA V Enhanced y Resident Evil Requiem, hasta el 17 de septiembre.

04 de septiembre, 2026 | 11.36
Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos con mayor descuento este mes

Con el frío todavía instalado en buena parte del hemisferio norte, Epic Games lanzó una nueva ronda de descuentos para cerrar la temporada con varios títulos grandes a precios muy convenientes.

Las ofertas de fin de invierno de la Epic Games Store estarán activas hasta el 17 de septiembre, con rebajas de hasta un 75% en distintos juegos. Entre los más destacados aparece Cyberpunk 2077, que pasó de 59,99 a 17,99 dólares con un 70% de descuento, la oportunidad perfecta para sumergirse en Night City y en la historia de V por primera vez, o para volver después de todas las actualizaciones que recibió el juego desde su lanzamiento.

Los clásicos que no pierden vigencia

Grand Theft Auto V Enhanced también forma parte de la lista, con un 50% de descuento que lo deja en 14,99 dólares. Trece años después de su lanzamiento original, el simulador de crimen de Rockstar sigue siendo un título de referencia, con sus tres protagonistas y un mundo abierto que combina atracos, caos y sátira social. En la misma línea de rebajas del 50% aparece Dave the Diver, el juego de buceo y gestión de un restaurante de sushi, ahora a 9,99 dólares.

Los estrenos recientes también entran en la oferta

La promoción no se limita a juegos veteranos. 007 First Light, la historia de origen de James Bond, tiene su primer descuento desde el lanzamiento con un 20% off, quedando en 55,99 dólares. Y Resident Evil Requiem, la última entrega de la saga de terror de Capcom, llega con un 30% de rebaja, a 48,99 dólares, el mayor descuento que tuvo el juego hasta la fecha.

Bonus por comprar en la tienda

Varios de estos títulos incluyen regalos adicionales dentro de Fortnite o Rocket League por comprarlos en la Epic Games Store, como atuendos o vehículos exclusivos que se suman automáticamente a la cuenta del jugador. La tienda también permite regalar juegos directamente a amigos y sumar recompensas de Epic con cada compra realizada durante la promoción.

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