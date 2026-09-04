Epic Games lanzó sus Ofertas de fin de invierno: imperdibles descuentos de hasta 80% en juegazos para PC

Con el frío todavía instalado en buena parte del hemisferio norte, Epic Games lanzó una nueva ronda de descuentos para cerrar la temporada con varios títulos grandes a precios muy convenientes.

{{{htmlAmp}}}

Las ofertas de fin de invierno de la Epic Games Store estarán activas hasta el 17 de septiembre, con rebajas de hasta un 75% en distintos juegos. Entre los más destacados aparece Cyberpunk 2077, que pasó de 59,99 a 17,99 dólares con un 70% de descuento, la oportunidad perfecta para sumergirse en Night City y en la historia de V por primera vez, o para volver después de todas las actualizaciones que recibió el juego desde su lanzamiento.

Los clásicos que no pierden vigencia

Grand Theft Auto V Enhanced también forma parte de la lista, con un 50% de descuento que lo deja en 14,99 dólares. Trece años después de su lanzamiento original, el simulador de crimen de Rockstar sigue siendo un título de referencia, con sus tres protagonistas y un mundo abierto que combina atracos, caos y sátira social. En la misma línea de rebajas del 50% aparece Dave the Diver, el juego de buceo y gestión de un restaurante de sushi, ahora a 9,99 dólares.

Los estrenos recientes también entran en la oferta

La promoción no se limita a juegos veteranos. 007 First Light, la historia de origen de James Bond, tiene su primer descuento desde el lanzamiento con un 20% off, quedando en 55,99 dólares. Y Resident Evil Requiem, la última entrega de la saga de terror de Capcom, llega con un 30% de rebaja, a 48,99 dólares, el mayor descuento que tuvo el juego hasta la fecha.

Bonus por comprar en la tienda

Varios de estos títulos incluyen regalos adicionales dentro de Fortnite o Rocket League por comprarlos en la Epic Games Store, como atuendos o vehículos exclusivos que se suman automáticamente a la cuenta del jugador. La tienda también permite regalar juegos directamente a amigos y sumar recompensas de Epic con cada compra realizada durante la promoción.