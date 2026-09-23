La drástica decisión en las aulas que enciende el debate: por qué prohibieron los celulares en las escuelas

Hay medidas que generan discusión apenas se anuncian, y esta es una de ellas. Del otro lado del mostrador, padres, docentes y alumnos ya empezaron a debatir qué tan lejos puede llegar una escuela a la hora de regular la tecnología dentro del aula.

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México confirmó que a partir del 3 de noviembre los celulares y tabletas quedan prohibidos durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias, incluido el recreo. La medida fue aprobada en conjunto por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Qué dice exactamente la nueva norma

La prohibición no aplica igual para todos los niveles: en preparatorias, cada institución va a poder definir sus propias reglas junto con la comunidad educativa, priorizando el uso pedagógico de los dispositivos. Las universidades, por su parte, van a tener total autonomía para fijar sus propias normas internas.

El secretario de Educación, Mario Delgado, aclaró que la medida no prohíbe llevar el celular a la escuela, sino su uso durante la jornada, con excepciones para emergencias o actividades pedagógicas autorizadas. "Fortaleciendo la atención, el contacto humano y la comunidad", resumió al presentar el acuerdo.

Por qué llega esta decisión justo ahora

La norma es resultado de una consulta nacional en la que participaron más de 565.000 trabajadores de la educación, donde más del 80% de los docentes se manifestó a favor de regular los dispositivos en las aulas, al considerar que interrumpen las clases y afectan la atención de los estudiantes.

El propio Delgado vinculó esos resultados con el rezago que mostraron los estudiantes mexicanos de 15 años en la última prueba PISA, en ciencias, comprensión lectora y matemáticas, y con una estrategia más amplia del gobierno para cuidar la salud mental de los adolescentes.

Una tendencia que crece en todo el mundo

México se suma así a una lista cada vez más larga de países con este tipo de restricciones. Según datos de la UNESCO, el porcentaje de sistemas educativos con alguna regulación sobre el uso de celulares en las aulas pasó del 24% en 2023 al 58% en 2026, lo que representa 114 sistemas educativos con normas específicas sobre el tema.