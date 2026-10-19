¿Dónde ver y probar en vivo el celular plegable que combina tecnología con cristales de Swarovski?

Motorola avanza con la renovación de sus tiendas oficiales en Argentina para combinar tecnología, diseño y experiencias de compra. El local de Palermo Soho reabrió sus puertas el 15 de octubre, mientras que el espacio ubicado en Unicenter Shopping tiene prevista su reapertura para la semana siguiente.

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La iniciativa apunta a que los consumidores puedan conocer de cerca los dispositivos de la marca y explorar su ecosistema de productos en espacios que integran innovación y estilo. En ese contexto, el motorola razr 70 Crystals by Swarovski se destaca como una de las propuestas que reflejan la apuesta de la compañía por el diseño premium.

Cómo son las tiendas renovadas de Motorola

El Motorola Flagship Store de Palermo Soho incorpora cambios orientados a mejorar la experiencia de quienes visitan el local. Entre las novedades se encuentran mesas con cajones interactivos que permiten explorar los colores, materiales y texturas de los distintos dispositivos.

Estos espacios funcionan como puntos de contacto directo entre la marca y sus consumidores, con la posibilidad de conocer las novedades y descubrir cómo se integra la tecnología en la vida cotidiana.

“En Motorola buscamos que cada interacción con nuestra marca refleje nuestra apuesta por la innovación y el diseño”, señaló Valeria Fernández, directora de Marketing para Motorola Argentina, al referirse al objetivo de las tiendas oficiales.

El Motorola Flagship Store de Palermo Soho.

La reapertura de Palermo y la próxima renovación de Unicenter forman parte de esa estrategia, que busca conectar los productos tecnológicos con las preferencias y el estilo de vida de los usuarios.

Motorola razr 70 Crystals by Swarovski: diseño y pantalla plegable

El motorola razr 70 Crystals by Swarovski forma parte de la Brilliant Collection, una línea que reúne dispositivos con diseños distintivos y colaboraciones con firmas reconocidas. Su estética combina el tono PANTONE Meteorite con una cubierta posterior de textura acolchada inspirada en el cuero.

Uno de sus principales detalles son los 34 cristales Swarovski Silver Night, engarzados manualmente en la parte trasera. Además, incorpora un cristal exclusivo de 32 facetas en la bisagra, que genera destellos cada vez que se abre el teléfono.

Más allá de su apariencia, el equipo mantiene las características del formato plegable. Cuenta con una pantalla externa de 3,6 pulgadas, desde la que es posible interactuar con aplicaciones, responder mensajes y gestionar notificaciones sin desplegar el dispositivo.

Al abrirlo, ofrece una pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas, pensada para disfrutar de una superficie de visualización más amplia.

El modelo comparte la Brilliant Collection con los moto buds 2 plus Swarovski y el motorola signature Swarovski. Con estas propuestas y la renovación de sus tiendas, Motorola busca consolidar una oferta en la que la innovación tecnológica y el diseño ocupan un lugar central.