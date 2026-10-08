Motorola lanzó en Argentina los nuevos moto g37 y g47: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Los dos modelos están disponibles a través de los canales oficiales de Motorola.

Motorola amplió su familia de celulares moto g en Argentina con la llegada de los nuevos moto g37 y moto g47, dos equipos que combinan conectividad 5G, cámaras de 50 MP, batería de 5200 mAh y pantallas Full HD+ con tasa de refresco de 120 Hz. El moto g37 ya está disponible desde $499.999, mientras que el moto g47 se puede conseguir por $549.999.

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Los nuevos smartphones apuntan a usuarios que buscan rendimiento para las tareas cotidianas, fotografía y entretenimiento, pero también una mayor resistencia para el uso diario. Ambos incorporan herramientas de inteligencia artificial, sonido estéreo con Dolby Atmos y funciones pensadas para facilitar la multitarea.

Moto g37: rendimiento y resistencia

El moto g37 cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 6300 y conectividad 5G. Su función RAM Boost, potenciada por inteligencia artificial, permite alcanzar hasta 12 GB de RAM utilizando parte del almacenamiento interno como memoria virtual.

En fotografía, incorpora una cámara principal Sony LYTIA 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel, mientras que la cámara frontal es de 32 MP. El equipo también suma herramientas como Circle to Search y Gemini.

Uno de sus puntos destacados es la resistencia. El teléfono cuenta con certificación IP64, protección de grado militar certificada por SGS y Corning Gorilla Glass 7i, que según las pruebas de laboratorio citadas por Motorola ofrece hasta tres veces más rendimiento ante caídas respecto del modelo anterior.

Además, tiene una batería de 5200 mAh y compatibilidad con carga TurboPower de 30 W, aunque la velocidad máxima de carga del dispositivo es de 20 W.

Moto g47: cámara, pantalla y protección

El moto g47 comparte varias características con el g37, pero pone especial énfasis en la fotografía y el entretenimiento. Tiene una cámara principal Sony LYTIA 600 de 50 MP con Quad Pixel y una cámara frontal de 32 MP.

Su pantalla Full HD+ de 120 Hz está acompañada por altavoces estéreo, Dolby Atmos y Volume Boost, características orientadas a mejorar la experiencia al mirar contenido, jugar o escuchar música.

El moto g47 pone especial énfasis en la fotografía y el entretenimiento.

También incorpora protección IP64, certificación de durabilidad MIL-STD-810H y Gorilla Glass 7i. Al igual que el g37, suma 5G, RAM Boost con IA y una batería de 5200 mAh.

Precio y disponibilidad en Argentina

El moto g37 se consigue en Argentina desde $499.999, con posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés y envío gratis. El moto g47, en tanto, tiene un precio de $549.999.

Los dos modelos están disponibles a través de los canales oficiales de Motorola, sus tiendas y los principales retailers del país. El g37 se ofrece en PANTONE Nautical Blue, mientras que el g47 llega en PANTONE Impenetrable y PANTONE Fuschia Red.