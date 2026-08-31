DJI presentó la Osmo Pocket 4: todos los detalles de la cámara de bolsillo más esperada

Tres años después del suceso que fue la Osmo Pocket 3, DJI presentó a su sucesora con una fórmula distinta: en vez de reinventar todo, afinó lo que ya funcionaba bien y sumó una variante todavía más ambiciosa para quienes buscan algo más profesional.

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La Osmo Pocket 4 llegó a México en preventa a través de la tienda oficial de DJI, con lanzamiento previsto para el 22 de abril en dos versiones: el Standard Combo, por 9.599 pesos, y el Creator Combo, por 12.099 pesos, que suma accesorios como minitrípode, módulo de luz de relleno magnética, lente ultra gran angular y un transmisor DJI Mic 3 para audio inalámbrico.

Las mejoras del sensor

El corazón de la cámara es un sensor CMOS de 1 pulgada con apertura f/2.0, capaz de capturar 14 pasos de rango dinámico, lo que mejora el rendimiento en situaciones de poca luz y suma más detalle en las tomas. También incorpora un perfil D-Log de 10 bits para tener más control sobre el color durante la edición, además de seis nuevos filtros de tono de película y filtros de belleza que suavizan la piel automáticamente.

La sorpresa: la Osmo Pocket 4P

Junto con el lanzamiento, DJI adelantó su próxima Osmo Pocket 4P, la primera cámara gimbal de la marca con dos sensores: el principal de 1 pulgada, y un teleobjetivo con zoom óptico 3x que suma flexibilidad para cubrir distintas distancias focales sin cambiar de cámara. El modelo suma además una nueva pantalla OLED giratoria de 2 pulgadas y tecnología ActiveTrack 8.0 para seguir a varios objetivos a la vez.

En México, la Osmo Pocket 4P ya está disponible tanto en la tienda oficial de DJI como en Mercado Libre, con precios que arrancan en 11.999 pesos para el Pack Estándar y llegan a 13.899 pesos para el Pack para Vlogs, pensado para quienes quieren sumar accesorios desde el primer día.