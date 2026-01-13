Como TikTok y Shorts de YouTube: Disney+ se pone vertical

Disney busca adaptarse a esos hábitos sin que la experiencia se sienta forzada o fuera de lugar.

Disney+ se prepara para dar un giro clave en su estrategia y acercarse, cada vez más, a la lógica de las redes sociales. A lo largo de 2026, el servicio de streaming comenzará a incorporar videos verticales en su app en Estados Unidos, una novedad que apunta a cambiar la forma en la que los usuarios interactúan con la plataforma desde el celular. La idea es clara: que Disney+ deje de ser una app que se abre solo cuando hay un estreno fuerte y pase a formar parte del consumo diario.

El anuncio se realizó durante el Disney’s Tech + Data Showcase en el CES 2026, donde la compañía dejó en claro que busca aumentar la frecuencia de uso y el tiempo de permanencia dentro de la aplicación. En la práctica, la experiencia podría parecerse más al “scroll infinito” típico de TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, adaptado al universo Disney.

Por qué Disney+ apuesta a los videos verticales

Si bien es la primera vez que este formato llega a Disney+, no se trata de un experimento improvisado. En 2025, la empresa ya había probado contenidos similares con Verts, una función de la app de ESPN que mostraba clips cortos y verticales. Los resultados fueron positivos y sirvieron como base para dar el siguiente paso dentro de su plataforma principal.

Según explicó Erin Teague, ejecutiva de Disney, a Deadline, el plan no se limita a tráilers o fragmentos promocionales. La compañía planea incluir contenido original de formato corto, pensado específicamente para el consumo vertical, aunque por ahora no se dieron detalles concretos. Esto abre la puerta a formatos como los microdramas, que vienen ganando terreno en redes sociales y entre audiencias jóvenes.

El foco está puesto en la Generación Z y la Generación Alfa, usuarios que consumen mayormente contenido desde el smartphone y que suelen mostrar menos paciencia frente a videos largos en pantallas chicas. Disney busca adaptarse a esos hábitos sin que la experiencia se sienta forzada o fuera de lugar.

Un movimiento que sigue una tendencia del streaming

Disney+ no está solo en este camino. Netflix también viene probando feeds de videos verticales con escenas de sus series y películas para llevar al usuario, con un solo toque, a una sesión de maratón. En todos los casos, el objetivo es el mismo: generar descubrimiento, fidelización y reducir la cancelación de suscripciones.

En paralelo, Disney continúa explorando el uso de inteligencia artificial. La compañía confirmó que algunos clips generados con Sora, el modelo de OpenAI, podrían aparecer en Disney+, aunque todavía no está claro si ese tipo de contenido formará parte del nuevo feed vertical.

Todo indica que el streaming del futuro será cada vez más corto, vertical y pensado para scrollear. Disney+ ya decidió subirse a esa ola.