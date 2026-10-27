Descuentos y cuotas sin interés en pasajes de micro: la promoción especial de Plataforma10 para viajar por Argentina

La plataforma ofrecerá pasajes con hasta un 30% de descuento.

Del 2 al 4 de noviembre se realizará una nueva edición del Cyber Monday 2026 y Plataforma10 participará del evento con descuentos y opciones de financiación para viajar en micro por la Argentina. La plataforma ofrecerá pasajes con hasta un 30% de descuento, a los que se podrán sumar otros beneficios para reducir el costo de los viajes.

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Entre las promociones disponibles, los usuarios podrán combinar las ofertas con un cupón de descuento del 15% exclusivo para la aplicación y un 20% adicional al pagar con Mercado Crédito. Además, habrá financiación en hasta 12 cuotas sin interés con medios de pago adheridos. Los beneficios estarán sujetos a las bases y condiciones de cada promoción.

Cuáles son los destinos más elegidos para viajar en micro

Según los datos de Plataforma10 correspondientes a la última edición del evento, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Rosario estuvieron entre los destinos más elegidos por los argentinos para viajar en micro. También se destacó la región de Cuyo, con San Juan, San Luis y San Rafael entre los lugares más vendidos, además de Mendoza.

El Cyber Monday representa una oportunidad para quienes buscan organizar escapadas, vacaciones o encuentros familiares durante las fiestas de fin de año. De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2025 la categoría de pasajes y turismo ocupó el cuarto lugar entre los rubros con mayor facturación durante el evento.

Desde Plataforma10 esperan una nueva edición con una demanda vinculada a la planificación de viajes para los próximos meses. “Apenas termina el evento llegan dos fines de semana largos en noviembre, y después vienen las fiestas y las vacaciones”, señaló Tomás Barreiro, Head of Marketing de la compañía, quien destacó que las promociones permiten organizar escapadas con mejores precios.

Cómo aprovechar los descuentos del Cyber Monday en Plataforma10

Para sacar el máximo provecho de las ofertas, la plataforma recomienda planificar las compras con anticipación y revisar las alternativas disponibles para cada recorrido. Estos son los pasos sugeridos para conseguir mejores precios:

Definir el destino y las fechas: las salidas más buscadas pueden agotarse primero, por lo que conviene anticiparse. Comparar empresas y servicios: revisar las opciones disponibles para una misma ruta permite evaluar las alternativas de viaje. Aplicar el cupón de la aplicación: quienes compren desde la app podrán sumar el beneficio exclusivo del 15%, según las condiciones vigentes. Elegir Mercado Crédito como medio de pago: permite acceder al descuento adicional del 20%, de acuerdo con las bases de la promoción.

La plataforma recomienda planificar las compras con anticipación.

Las ofertas y los descuentos acumulables estarán sujetos a las condiciones establecidas para cada beneficio.

Por otra parte, la plataforma observa una tendencia entre los viajeros argentinos: aprovechar las escapadas no solo para conocer nuevos lugares, sino también para volver a destinos conocidos y descubrir rincones que habían pasado desapercibidos. En ese contexto, el Cyber Monday puede ser una oportunidad para planificar recorridos y organizar los próximos viajes con anticipación.