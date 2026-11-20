Family Pairing permite conectar las cuentas de los adultos con las de los adolescentes.

Instagram, TikTok y YouTube cuentan con herramientas de supervisión para que los padres puedan controlar el tiempo de uso, limitar contenidos y administrar las notificaciones de sus hijos adolescentes. Aunque las tres plataformas de redes sociales incorporan medidas de protección automáticas para usuarios de entre 13 y 17 años, es posible sumar restricciones mediante la vinculación de las cuentas de los adultos con las de los menores.

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Para activar estas funciones, es necesario que tanto el padre o la madre como el adolescente acepten la invitación de vinculación. Una vez realizado ese paso, los adultos pueden acceder a diferentes opciones de supervisión, aunque las herramientas disponibles varían según cada aplicación.

Cómo activar los controles parentales en Instagram

Las cuentas de adolescentes de Instagram tienen algunas restricciones activadas por defecto. Los perfiles son privados, los mensajes están limitados a personas conocidas y las notificaciones se silencian entre las 22 y las 7. Además, después de 60 minutos de uso diario aparece un recordatorio para cerrar la aplicación.

Para sumar controles, el adulto debe ingresar al Centro de Familias de Meta, seleccionar la opción "Empezar", elegir el perfil del adolescente y tocar "Enviar invitación". El menor deberá aceptar la solicitud, que tiene una vigencia de siete días.

Una vez vinculadas las cuentas, los padres pueden establecer límites diarios de uso, programar horarios sin Instagram y consultar a quién sigue el adolescente y quiénes lo siguen.

También existen diferencias según la edad: los menores de 16 años necesitan autorización para flexibilizar las restricciones, mientras que los usuarios de 16 y 17 pueden modificarlas por su cuenta, salvo que tengan supervisión activa.

Cómo configurar Family Pairing en TikTok

TikTok incorpora una herramienta denominada Family Pairing, que permite conectar las cuentas de los adultos con las de los adolescentes.

Los perfiles de usuarios de entre 13 y 17 años son privados por defecto, tienen un límite diario de 60 minutos y reciben restricciones en las notificaciones nocturnas.

Para activar Family Pairing, el adulto debe ingresar a su perfil, abrir "Configuración y privacidad", seleccionar "Family Pairing" y elegir el rol de padre o madre. La aplicación generará un código QR o un enlace que el adolescente tendrá que escanear o abrir para completar la vinculación.

Desde allí es posible establecer límites de tiempo, programar horarios de descanso, filtrar palabras clave en el apartado "Para ti", restringir comentarios y decidir quién puede enviarle mensajes.

Family Pairing permite conectar las cuentas de los adultos con las de los adolescentes.

Qué controles ofrece YouTube para adolescentes

En YouTube, los adolescentes tienen desactivada por defecto la reproducción automática de videos. También cuentan con recordatorios para descansar y para irse a dormir, además de avisos cada 60 minutos.

Para configurar la supervisión, el adulto debe ingresar a YouTube, tocar su foto de perfil y entrar en "Configuración". Después, tiene que dirigirse al "Centro de Familias", seleccionar "Administrar perfiles de niños y funciones para adolescentes" y elegir la cuenta correspondiente. Desde ese apartado puede desactivar definitivamente la reproducción automática, establecer recordatorios de descanso y sueño, limitar el tiempo de uso de Shorts y definir el nivel de contenido disponible.

Además, los padres pueden consultar información sobre la actividad del adolescente, como los canales que tiene, los videos que publicó y los comentarios que realizó. En las tres plataformas, la supervisión requiere el consentimiento de ambas partes y puede desactivarse según las condiciones de cada servicio