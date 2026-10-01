WhatsApp lanzó nuevos controles parentales para cuentas de adolescentes: cómo funcionarán

Acompañar a un hijo adolescente en el celular sin invadir su intimidad es un equilibrio difícil de sostener. WhatsApp apunta a ese problema con una batería de herramientas opcionales que les da a madres y padres más visibilidad sobre la cuenta, sin tocar el contenido de las conversaciones.

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La novedad llega en un momento en que la presión social y regulatoria sobre las redes sociales y el uso adolescente de internet no para de crecer. La propuesta de Meta busca ofrecer una alternativa intermedia entre no intervenir y espiar directamente el celular del hijo o la hija.

Qué pueden configurar los padres

Con los nuevos controles, los padres podrán definir quién ve la foto de perfil del adolescente o puede agregarlo a grupos, y recibirán una notificación cuando entre, salga o cuando alguno de sus grupos crezca de forma significativa. También podrán decidir cómo usa los Canales y quién puede ver sus actualizaciones de Estado.

Un punto que suma a la conversación sobre IA en manos de menores: los padres podrán elegir entre la configuración predeterminada de Meta AI para mayores de 13 años o una opción más restrictiva llamada "Contenido limitado". Todas las configuraciones se administran con un único PIN, que el adolescente necesita si quiere modificar alguna opción.

Privacidad de los mensajes, sin cambios

Lo que no cambia es el contenido de las charlas. Los mensajes y llamadas personales siguen protegidos con cifrado de extremo a extremo, y la compañía remarca que nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede verlos ni escucharlos, más allá de que los controles parentales estén activados.

Cada familia decide si usa estos controles, cuáles activa y cuándo los desactiva. Desde la compañía plantean que la idea no es reemplazar la conversación entre padres e hijos, sino darles una herramienta para acompañar sin necesidad de revisar el teléfono a escondidas.

Un primer paso, no el final del desarrollo

WhatsApp aclaró que esta función es apenas el punto de partida de un desarrollo que seguirá sumando opciones según lo que las familias vayan pidiendo. Por ahora, la configuración completa está disponible desde el Centro de ayuda de la aplicación, con instrucciones paso a paso para activar cada herramienta.

La medida se suma a un movimiento más amplio dentro de Meta, que en los últimos meses reforzó distintas capas de control parental en sus plataformas frente al escrutinio creciente sobre el impacto de las redes en adolescentes.