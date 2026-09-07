Cuidá tu bolsillo: el nuevo celular que te dura 7 años, trae triple cámara de gama alta y debutó con rebaja de precio

Después de su lanzamiento en Argentina, el Samsung Galaxy S26 FE finalmente aterrizó también en México, con un descuento que se activa automáticamente apenas se lo agrega al carrito de compra.

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El precio oficial del equipo es de 19.299 pesos a través de la tienda oficial de Samsung, pero ese valor cae hasta 15.119 pesos en cuanto se pasa al carrito, gracias a un descuento de preventa que se aplica sin necesidad de ingresar ningún código.

Pantalla grande y batería para todo el día

El Galaxy S26 FE monta un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, con resolución FullHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y hasta 1.900 nits de brillo máximo. El equipo pesa apenas 193 gramos y mide 161,6 x 76,9 x 7,4 milímetros, un tamaño manejable para el uso diario.

Potencia, siete años de soporte y una cámara triple pensada para todo tipo de tomas

Por dentro corre el procesador Exynos 2500, acompañado de 8 GB de RAM y versiones de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento. El sistema operativo es One UI 9, basado en Android 17, con siete generaciones de actualizaciones de sistema y siete años de parches de seguridad garantizados, uno de los soportes más largos que ofrece hoy la gama media-alta. También suma tecnología 5G, sensor de huellas en pantalla y certificación IP68 contra agua y polvo.

El sistema fotográfico incluye un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8, un ultra gran angular de 12 MP con 123° de cobertura y un teleobjetivo de 8 MP, mientras que la cámara frontal es de 12 MP.

Cómo pagarlo en cuotas

La compra incluye envío gratuito a todo el país, con entregas de entre 3 y 15 días hábiles. Además, hay financiación de hasta 24 meses sin intereses, dependiendo de la tarjeta: la mayoría de los bancos ofrece hasta 12 cuotas sin costo, mientras que PayPal permite extender el plazo a 18 meses con cualquier banco y hasta 24 meses combinado con Banamex.