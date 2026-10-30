¿Cuánto cuesta y qué características tiene el smartwatch que monitorea la presión arterial de forma continua?

El Huawei Watch D3 llega a México por 7.999 pesos mexicanos con monitoreo ambulatorio de presión durante 24 horas. No mide de forma continua: lo hace por intervalos configurables.

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Una medición en el consultorio es una foto. El monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), que mide varias veces durante un día completo, es la película. El D3 lleva esa idea a la muñeca con una bolsa de aire integrada en la correa, que se infla para medir con un principio similar al de los tensiómetros convencionales.

Cómo mide la presión arterial el Watch D3

La bolsa de aire tiene 25,5 mm de ancho. El MAPA de 24 horas combina mediciones con intervalos configurables durante el día y mediciones automáticas por la noche. También mide la presión antes y después de entrenar, y avisa si conviene posponer un entrenamiento intenso cuando la presión previa es alta.

Hay además un estudio de MAPA “mínimamente disruptivo” en la app Investigaciones de Huawei: siete mediciones, cuatro de día y tres de noche, complementadas con el sensor óptico PPG. Huawei aclara que no equivale al MAPA convencional, que exige más mediciones.

Otras funciones de salud

El reloj ofrece un panorama de frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, temperatura de la piel y estrés en poco más de un minuto, además de ECG y análisis de arritmias. Incluye estudios de riesgo de diabetes, con datos de 3 a 14 días, y de cardiopatía coronaria. El de diabetes no mide glucosa en sangre.

La Comunidad de Salud permite ver hasta 12 métricas de familiares o amigos vinculados. La medición de presión cuenta con la certificación CE-MDR de la Unión Europea, pero Huawei aclara que los resultados son de referencia y no sustituyen una valoración médica.

Diseño, batería y precio

Tiene pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo, 11,3 mm de grosor y 40 g sin correa, en negro, dorado y dorado moca. Suma más de 100 modos de entrenamiento y mapas a color sin conexión. Funciona con iOS y Android a través de la app Huawei Health.

La batería dura hasta seis días, y cerca de uno con el MAPA activado. El reloj cuesta 7.999 pesos mexicanos y se vende desde hoy 29 de octubre en la tienda oficial de Huawei México. Su valor está en el seguimiento de la presión para llevar datos al médico, no en reemplazar un diagnóstico.