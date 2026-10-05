¿Cuándo es la Ekoparty en Buenos Aires? Todo sobre la agenda de hacking y tecnología que llega en octubre

Será el regreso de Ekoparty a Buenos Aires después de su expansión a Miami.

Ekoparty 22 se realizará del 7 al 9 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con una nueva edición dedicada al hacking y la ciberseguridad. El encuentro reunirá a profesionales, investigadores, estudiantes y entusiastas de la tecnología, con una agenda que combinará investigaciones, capacitaciones y experiencias prácticas.

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La edición 2026 tendrá como uno de sus principales protagonistas a Chema Alonso, especialista en ciberseguridad e innovación tecnológica, quien participará como keynote speaker. Será el regreso de Ekoparty a Buenos Aires después de su expansión a Miami durante este año y marcará la edición número 22 de una conferencia que comenzó en 2001.

Investigaciones sobre tecnología y ciberseguridad

Uno de los principales atractivos de Ekoparty 2026 serán las investigaciones sobre dispositivos y sistemas utilizados cotidianamente. Entre los trabajos previstos aparece un LEGO Super Mario capaz de ejecutar DOOM mediante Bluetooth y una investigación sobre vulnerabilidades en dispositivos Ubiquiti que podrían permitir tomar el control de equipos a kilómetros de distancia.

También se analizarán fallas en sistemas de transporte público utilizados por más de 1,5 millones de personas diariamente, investigaciones sobre WhatsApp que permitieron identificar alrededor de 3.500 millones de cuentas activas mediante su sistema de descubrimiento de contactos, además de trabajos relacionados con automóviles KIA, cámaras, dispositivos embebidos e infraestructura de red.

La inteligencia artificial también tendrá un papel importante. Algunas investigaciones estudiarán el uso de agentes de IA para desarrollar exploits de manera autónoma frente a una vulnerabilidad crítica de Exim y el empleo de estas herramientas durante la explotación de vulnerabilidades en UniFi OS.

El encuentro reunirá a profesionales, investigadores, estudiantes y entusiastas de la tecnología.

Más de 30 Villages y actividades prácticas

Durante los tres días, la conferencia contará con más de 30 Villages y comunidades, donde habrá actividades como Capture The Flag (CTF), workshops, Wardriving, Live Hacking, lockpicking, hardware hacking, red teaming, blue teaming, social engineering y DevSecOps.

Además, las Speed Interviews permitirán conectar a profesionales y estudiantes con empresas de la industria, mientras que distintos espacios de mentoría estarán orientados a quienes buscan desarrollar su carrera en ciberseguridad.

La agenda también incluye los Ekoparty Trainings, que se desarrollarán los días 1, 2, 5 y 6 de octubre, y propuestas como Futuro Hacker Village y Ekokids, destinadas a acercar la tecnología y la seguridad digital a nuevas generaciones.

La edición 2025 reunió a más de 10.000 asistentes, 300 speakers, más de 400 charlas y workshops y más de 30 Villages. Para 2026, Ekoparty volverá a posicionar a Buenos Aires como uno de los puntos de encuentro de la comunidad global de hacking y ciberseguridad.