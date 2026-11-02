Cuáles son las 10 PyMEs argentinas seleccionadas por TikTok para competir por u$s30.000 en capital semilla

El certamen apunta a las micro, pequeñas y medianas empresas.

TikTok anunció los 10 emprendimientos argentinos que llegaron a la instancia final de #EmprendeEnTikTok, un programa gratuito de aceleración de negocios que desarrolla junto a New Ventures, un holding de impacto de México. Los proyectos seleccionados competirán por un fondo de 30.000 dólares en capital semilla, que se distribuirá entre los tres primeros puestos.

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El certamen apunta a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), un sector que representa el 98% de las compañías argentinas y sostiene casi ocho de cada 10 empleos privados. La convocatoria, que comenzó en abril de 2026 y cerró el 9 de agosto, recibió casi 1.000 postulaciones de emprendedores de todo el país.

Cuáles son los 10 emprendimientos finalistas de TikTok

Los proyectos seleccionados provienen de nueve ciudades y representan a siete provincias. Además, cinco de los emprendimientos fueron fundados por mujeres. Los finalistas son:

Locos x la Cocina (@locosxlacocina): emprendimiento gastronómico de Rosario que ofrece catering, eventos y contenido para marcas. Tiene una comunidad de casi tres millones de personas en redes sociales.

Pinturería El Rodillo (@pintureriaselrodillo): comercio nacido en Mar del Tuyú que cuenta con tres sucursales en el Partido de la Costa.

Vestigia (@vestigia_): marca mendocina de ropa vintage que reúne a cinco marcas locales y apuesta por la producción nacional.

Growis Snacks (@tiendagrowis): emprendimiento de La Matanza que elabora snacks naturales deshidratados para perros.

Rolit (@www.rolit.ar): cooperativa de Dolores que fabrica calzado urbano con materiales e insumos locales.

Octaviano (@octavianoarg): cadena de dietéticas de Tucumán con seis sucursales propias y distribución nacional.

Sussanich Turismo (@sussanichturismo): operador turístico de Puerto Madryn especializado en naturaleza y fauna de la Península Valdés.

Wenear (@wenear_ar): marca de protectores solares naturales desarrollados en laboratorios habilitados por ANMAT.

Hola Chola Garage (@holacholagarage): restaurante vegetariano y vegano de Buenos Aires, integrado exclusivamente por mujeres.

Mundo Huertas (@mundohuertas): emprendimiento cordobés que comercializa kits de huerta, semillas e insumos, además de brindar capacitaciones.

Los proyectos seleccionados competirán por un fondo de 30.000 dólares en capital semilla.

Cómo funciona el programa de aceleración

Los 10 finalistas deberán atravesar una primera etapa de nueve talleres teórico-prácticos a cargo de especialistas en negocios, creatividad y herramientas digitales. La formación incluye contenidos sobre TikTok Ads, análisis de métricas y generación de contenido.

Luego, los tres proyectos mejor evaluados accederán a mentorías personalizadas para trabajar en el crecimiento de sus negocios.

El primer puesto recibirá 15.000 dólares, el segundo obtendrá 10.000 dólares y el tercero se llevará 5.000 dólares.

La iniciativa también tuvo un alcance más amplio: cerca de 4.000 emprendimientos resultaron beneficiados y más de 3.000 personas se inscribieron en las clases virtuales gratuitas.

Con esta propuesta, TikTok busca impulsar la digitalización de los negocios argentinos y ofrecer herramientas para mejorar su visibilidad, generar contenido y ampliar sus oportunidades de venta.