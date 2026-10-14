Compiten por USD 30.000 de capital semilla: la lista de PyMEs argentinas elegidas entre casi 1.000 proyectos

El programa propone un proceso intensivo de formación dividido en dos etapas.

TikTok anunció los 10 emprendimientos argentinos finalistas de #EmprendeEnTikTok, el programa de aceleración que busca impulsar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante el uso estratégico de la plataforma. Los proyectos seleccionados provienen de nueve ciudades de siete jurisdicciones del país y abarcan rubros como gastronomía, indumentaria, turismo, cuidado de la piel y agricultura urbana. Además, cinco de los emprendimientos fueron fundados por mujeres.

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La iniciativa, desarrollada junto con New Ventures, ofrece capacitación en negocios, creatividad y herramientas digitales. Los tres proyectos que se destaquen en la etapa final recibirán premios de USD 15.000, USD 10.000 y USD 5.000 en capital semilla, respectivamente. La convocatoria registró casi 1.000 postulaciones y más de 3.000 inscripciones en las clases gratuitas, con un alcance cercano a los 4.000 emprendimientos en Argentina.

Cómo funciona #EmprendeEnTikTok y qué premios entrega

Lanzado en el país en abril de 2026, el programa propone un proceso intensivo de formación dividido en dos etapas. En la primera, los 10 finalistas participan de nueve talleres teórico-prácticos a cargo de especialistas en negocios, creatividad y TikTok.

Luego, los tres proyectos más destacados accederán a mentorías personalizadas. La evaluación final tendrá en cuenta su desempeño y potencial de crecimiento para determinar el orden de los ganadores.

La propuesta cuenta con una red de más de 40 aliados, entre gobiernos provinciales y municipales, universidades, cámaras empresariales, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

A nivel regional, #EmprendeEnTikTok también se desarrolla en Colombia, México y Perú. Desde su primera edición en América Latina, el programa sumó más de 40.000 emprendedores registrados en sus clases y 90 proyectos participantes de los procesos de aceleración.

Cuáles son los 10 emprendimientos finalistas de Argentina

Los seleccionados representan diferentes sectores productivos y modelos de negocio:

Locos x la Cocina (@locosxlacocina), Rosario: emprendimiento gastronómico dedicado a la creación de contenido, publicidad para marcas, catering y eventos. Reúne una comunidad de casi tres millones de personas en redes sociales.

Pinturería El Rodillo (@pintureriaselrodillo), Mar del Tuyú: negocio con tres sucursales en el Partido de la Costa, especializado en pinturas, ferretería y asesoramiento personalizado.

Vestigia (@vestigia_), Mendoza: marca de indumentaria que fabrica sus propias prendas y trabaja con talleres argentinos, producción limitada y una propuesta de talles inclusiva.

Growis Snacks (@tiendagrowis), La Matanza: elabora snacks naturales deshidratados para perros a partir de menudencias cárnicas, con planes de ampliar su capacidad productiva y exportar.

Los tres proyectos más destacados accederán a mentorías personalizadas.

Rolit (www.rolit.ar), Dolores: fábrica de calzado urbano que nació como un emprendimiento familiar y se convirtió en una cooperativa de aproximadamente diez integrantes.

Octaviano (@octavianoarg), Tucumán: cadena de dietéticas con seis sucursales y producción propia de nueces, que distribuye sus productos en todo el país.

Sussanich Turismo (@sussanichturismo), Puerto Madryn: operador turístico especializado en experiencias de naturaleza y fauna en la región y Península Valdés.

Wenear (@wenear_ar), Ciudad de Buenos Aires: marca de protectores solares naturales desarrollados por una doctora en Química y deportista acuática.

Hola Chola Garage (@holacholagarage), Ciudad de Buenos Aires: restaurante de comida vegetariana y vegana integrado exclusivamente por mujeres, que prioriza productos agroecológicos y orgánicos.

Mundo Huertas (@mundohuertas), Jesús María: ofrece kits, semillas, insumos y capacitaciones para crear huertas en hogares, escuelas, empresas y otras instituciones.

Según TikTok, el objetivo es que los emprendedores no solo accedan a financiamiento, sino que también incorporen herramientas para ampliar su presencia digital, construir comunidades y generar nuevas oportunidades de venta.