TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas en el inicio del año y refuerza sus controles contra la inteligencia artificial

TikTok reforzó sus herramientas para identificar y transparentar el contenido generado por inteligencia artificial (IA) dentro de la plataforma. La compañía informó que ya etiquetó más de 3.000 millones de videos como contenido generado por IA (AIGC) mediante una combinación de credenciales de contenido, herramientas de etiquetado para creadores y tecnología de marca de agua invisible.

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La expansión de las herramientas de IA también genera nuevos desafíos para las plataformas digitales, especialmente por la posibilidad de producir grandes cantidades de contenido de baja calidad. En este contexto, TikTok trabaja en nuevas medidas para detectar cuentas que publican spam generado por IA, con especial atención en categorías como política y actualidad, asesoramiento financiero y contenido médico, donde la difusión de información poco confiable puede tener un impacto significativo.

Nuevas herramientas para aprender sobre inteligencia artificial

La estrategia de TikTok no se limita a la detección tecnológica. La plataforma también busca que sus usuarios puedan comprender mejor los contenidos creados con inteligencia artificial y utilizarlos de manera responsable.

Para eso, desarrolló una nueva guía junto con organizaciones y especialistas en alfabetización mediática e IA, entre ellos NAMLE y Henry Ajder. Además, incorporó un Centro de Información dentro de la aplicación, que ofrece recursos para aprender a reconocer contenido generado por IA al realizar búsquedas relacionadas con esta tecnología.

TikTok también mantiene un programa educativo junto con organizaciones especializadas. Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, entidades como No Filtr y la Fundación Raspberry Pi acumularon más de 200 millones de visualizaciones con contenidos destinados a mejorar la alfabetización en inteligencia artificial. La compañía ya comprometió más de US$4 millones para esta iniciativa y anticipó que continuará ampliándola.

TikTok trabaja en nuevas medidas para detectar cuentas que publican spam generado por IA.

TikTok busca transparentar el origen de los contenidos

Otro de los pilares de la estrategia está relacionado con conocer de dónde proviene un contenido digital y qué modificaciones atravesó antes de llegar a los usuarios.

Hace dos años, TikTok se convirtió en la primera plataforma de video en implementar las Content Credentials de la C2PA, un estándar tecnológico que permite incorporar información sobre el origen y el historial de edición de un contenido. Esto incluye datos sobre si una pieza fue generada o modificada de manera significativa mediante inteligencia artificial.

Ahora, TikTok dio un nuevo paso al incorporarse al Comité Directivo de la C2PA, una alianza global que trabaja en estándares tecnológicos destinados a aumentar la transparencia sobre el origen y las modificaciones de los contenidos digitales.

A su vez, la plataforma señaló que durante los primeros tres meses de 2026 eliminó más de 86 millones de cuentas falsas, como parte de sus acciones para combatir el contenido no auténtico.