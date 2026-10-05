Cómo crear una lista de tareas en WhatsApp usando mensajes destacados y la búsqueda por fecha

Este método aprovecha funciones que ya están disponibles en la aplicación.

WhatsApp permite organizar tareas, recordatorios y compromisos sin recurrir a aplicaciones externas. Mediante el chat personal, los mensajes destacados y la búsqueda por fecha, los usuarios pueden crear una lista de pendientes, consultar acuerdos anteriores y mantener sus actividades organizadas desde el celular.

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Este método aprovecha funciones que ya están disponibles en la aplicación. Mientras el chat personal sirve para guardar notas y recordatorios, los mensajes destacados permiten reunir las tareas que requieren atención y la búsqueda por fecha facilita recuperar información de conversaciones anteriores.

Cómo crear un espacio personal para organizar tareas en WhatsApp

El primer paso es abrir el chat personal de WhatsApp, identificado como “Tú”. Para acceder, hay que ingresar a la aplicación, tocar el botón para iniciar una nueva conversación y seleccionar el propio nombre.

Este chat funciona como un bloc de notas en el que se pueden registrar compromisos laborales, actividades personales y recordatorios. Para encontrarlo rápidamente, es posible fijar la conversación en la parte superior de la lista de chats, manteniéndola presionada y tocando el ícono de la chincheta.

Una vez configurado este espacio, se pueden guardar notas propias o marcar mensajes recibidos de otros contactos para convertirlos en pendientes que requieren seguimiento.

Cómo usar los mensajes destacados como lista de pendientes

Los mensajes destacados son una de las herramientas centrales de este sistema. Para guardar una tarea, hay que mantener presionado el mensaje y seleccionar la estrella en Android o la opción “Destacar” en iOS.

Los mensajes marcados quedan agrupados en una sección específica, sin importar de qué conversación provengan. Para consultarlos, en Android hay que ingresar al menú de tres puntos de la pantalla principal de chats y seleccionar “Mensajes destacados”. En iOS, la opción se encuentra dentro de Configuración.

De esta manera, es posible revisar los compromisos pendientes sin recorrer cada conversación por separado.

Cuando una actividad ya está resuelta, basta con mantener presionado el mensaje destacado y elegir la opción para quitar la estrella. El mensaje deja de aparecer en la lista de pendientes, pero permanece en el chat original.

Los mensajes destacados son una de las herramientas centrales de este sistema.

Cómo encontrar mensajes antiguos con la búsqueda por fecha

Otra función útil es la búsqueda por fecha, que permite recuperar información registrada en un día específico.

Para utilizarla, hay que abrir el chat personal o la conversación correspondiente, tocar el nombre del contacto o el menú de tres puntos y seleccionar “Buscar”. Junto a la barra de búsqueda aparece un ícono de calendario que permite elegir el año, el mes y el día que se quiere consultar.

WhatsApp lleva directamente al tramo de la conversación correspondiente a esa fecha. Esto facilita recuperar compromisos laborales, acuerdos o recordatorios antiguos, especialmente en chats con muchos mensajes.

Consejos para mantener organizada la lista

Para aprovechar mejor estas herramientas, conviene escribir las tareas en negrita dentro del chat personal y utilizar emojis para distinguir rápidamente cada actividad.

También es recomendable destacar únicamente los mensajes que requieren atención durante las próximas 24 o 48 horas, en lugar de marcar cualquier información recibida. Por último, revisar la lista al final del día y quitar las estrellas de las tareas completadas ayuda a mantener los pendientes actualizados y evita que se acumulen recordatorios que ya perdieron vigencia.