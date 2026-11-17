El incidente reavivó el debate sobre las coberturas de seguros frente a las fallas tecnológicas.

La interrupción global de los servicios de Microsoft podría ocasionar pérdidas de entre 300 y 500 millones de dólares para las aseguradoras, según una estimación preliminar de Morningstar DBRS. El incidente, que afectó a plataformas como Outlook, Teams y Copilot en 74 países, se extendió durante más de un día y reavivó el debate sobre las coberturas de seguros frente a las fallas tecnológicas.

{{{htmlAmp}}}

La cifra todavía podría modificarse en función del alcance de los daños y de las consecuencias económicas para las empresas afectadas. De todas maneras, el impacto estimado sería inferior al provocado por la caída de CrowdStrike en 2024, cuando las pérdidas aseguradas se calcularon entre 400 y 1.500 millones de dólares, de acuerdo con CyberCube.

Por qué la caída de Microsoft complica a las aseguradoras

Uno de los principales inconvenientes para las compañías de seguros es determinar qué tipo de cobertura corresponde aplicar. La interrupción de Microsoft no estuvo relacionada con un ataque informático, sino con un problema técnico en su infraestructura.

Esta diferencia es importante porque algunas pólizas de ciberseguridad contemplan únicamente incidentes provocados por acciones maliciosas. Además, determinados contratos establecen períodos de espera antes de habilitar una indemnización: cuatro horas para pequeñas empresas y 12 horas o más para las grandes organizaciones.

Desde Marsh Re, corredor de reaseguros, consideraron que el efecto sobre el mercado asegurador sería limitado. Entre los motivos mencionaron que no se trató de una interrupción completa de la nube y que buena parte de las consecuencias estuvieron relacionadas con demoras en la productividad.

Para recibir una compensación, las empresas deberán demostrar que sufrieron pérdidas económicas concretas o que tuvieron que afrontar gastos adicionales. No alcanza con acreditar que un servicio dejó de funcionar durante algunas horas.

Qué provocó la interrupción de los servicios

Microsoft explicó que el inconveniente se originó durante una mejora previa de la capacidad de su red y apareció después de implementar un cambio reciente. La compañía descartó que el problema estuviera vinculado con un ciberataque, la inteligencia artificial o sus agentes.

La interrupción comenzó el jueves 12 de noviembre y terminó el viernes 13, después de aproximadamente 30 horas. Durante ese período, los servicios se restablecieron de manera gradual.

La cifra todavía podría modificarse en función del alcance de los daños.

Según los datos citados en el informe, más de 430 millones de personas utilizan los productos afectados. Entre las consecuencias también se registraron inconvenientes en organizaciones que dependen de estas herramientas para sus actividades cotidianas.

Microsoft anticipó que publicaría un informe completo una vez finalizada la investigación interna para determinar el origen del incidente y explicar las medidas adoptadas. El episodio vuelve a poner en evidencia la dependencia de empresas y usuarios respecto de los servicios en la nube y los riesgos económicos que puede generar una interrupción tecnológica de alcance internacional.