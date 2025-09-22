Los reportes de fallas superaron ampliamente el promedio habitual, confirmando que se trató de una interrupción masiva que impactó a gran parte de la base de usuarios de Microsoft.

Este lunes, Outlook experimentó una caída global que dejó sin acceso a su correo electrónico a millones de usuarios en todo el mundo. La interrupción afectó sobre todo a la versión web, mientras que las aplicaciones para celulares, la versión de escritorio en Windows y el calendario continuaron funcionando con normalidad.

Según la plataforma de monitoreo Downdetector, los reportes de fallas superaron ampliamente el promedio habitual, confirmando que se trató de una interrupción masiva que impactó a gran parte de la base de usuarios de Microsoft.

Microsoft no emitió un comunicado oficial con detalles técnicos sobre las causas de esta caída, pero el impacto fue considerable, dado que Outlook forma parte esencial del ecosistema Microsoft 365, utilizado para enviar y recibir correos, gestionar agendas, reuniones y documentos.

Usuarios reportan problemas masivos en Outlook

La magnitud de la caída quedó reflejada en los gráficos de actividad. Downdetector explicó: "Este gráfico muestra una vista de los reportes de problemas enviados en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de reportes según la hora del día".

Microsoft Outlook Lite desaparecerá en Android a partir del 6 de octubre

Microsoft confirmó que desde el lunes 6 de octubre Outlook Lite dejará de estar disponible para dispositivos Android en todo el mundo. Esto significa que a partir de esa fecha no se podrá descargar ni instalar esta versión ligera de la aplicación, que fue diseñada para funcionar en teléfonos con poca memoria y conexiones lentas.

La app Outlook Lite nació en agosto de 2022, pensada para equipos con apenas 1GB de RAM y para redes 2G y 3G, con un tamaño de descarga de apenas unos 5MB, mucho más liviana que la versión estándar de Outlook. Ahora, Microsoft decidió concentrarse en su aplicación Outlook Mobile, que ofrece más funciones y mejor integración con Microsoft 365.

Si bien las nuevas instalaciones de Outlook Lite quedarán bloqueadas desde el 6 de octubre, quienes ya tengan la app podrán seguir usándola por algunos meses más, hasta que Microsoft la retire definitivamente. La compañía recomendó a los usuarios migrar a Outlook Mobile para aprovechar las mejoras en seguridad y rendimiento.

Para quienes temen perder sus datos, Microsoft aclaró que no será necesario realizar ninguna migración manual entre las aplicaciones. Además, los administradores de cuentas mantendrán el control total a través del sistema Entra ID, y la transición no requerirá acciones adicionales ni de usuarios ni de administradores.