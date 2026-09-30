Consejos para el verano: la clave para optimizar el consumo de la heladera y ahorrar hasta un 15% de energía en el hogar

Reducir el consumo eléctrico de la heladera puede ayudar a cuidar el presupuesto del hogar, especialmente durante los meses de calor. Samsung destaca que sus heladeras conectadas ofrecen herramientas inteligentes para optimizar el funcionamiento y alcanzar hasta un 10% a 15% de ahorro energético adicional, según el modelo y las condiciones de uso.

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Una de las principales funciones es AI Energy Mode, disponible dentro del ecosistema SmartThings para heladeras Samsung compatibles. El sistema utiliza un algoritmo de aprendizaje automático que analiza los hábitos del hogar, como la frecuencia con la que se abre la puerta, los horarios de mayor demanda de frío y la temperatura ambiente. Con esos datos, puede ajustar la velocidad del compresor y optimizar los ciclos de descongelamiento. Además, si la estimación del gasto supera el objetivo mensual configurado, SmartThings puede enviar una alerta y sugerir ajustes.

Qué tecnologías ayudan a gastar menos energía

El ahorro no depende solamente del software. Samsung también destaca el funcionamiento del motor Digital Inverter o AI Inverter, que regula continuamente la velocidad del compresor en hasta siete niveles según la demanda. A diferencia de los motores convencionales, que trabajan con ciclos rígidos de encendido y apagado, esta tecnología busca reducir el consumo eléctrico y el ruido.

Otro componente importante es la tecnología No Frost, que evita la formación de hielo en las paredes del freezer. De esta manera, se mantiene una circulación constante de aire frío mediante el sistema All-Around Cooling y no es necesario realizar descongelamientos manuales.

La marca también ofrece en Argentina nuevos modelos de refrigeración, entre ellos heladeras French Door Autoview, modelos Side by Side y Freezers Inferiores, además de Freezers Horizontales.

Una de las principales funciones es AI Energy Mode, disponible dentro del ecosistema SmartThings.

Cuatro consejos para optimizar la heladera en verano

Más allá de las funciones inteligentes, algunos hábitos cotidianos pueden ayudar a mejorar el rendimiento energético del equipo:

No guardar alimentos calientes: esperar a que alcancen la temperatura ambiente evita que la heladera tenga que aumentar la potencia para compensar el calor. Evitar abrir la puerta innecesariamente: cada apertura permite que se escape aire frío. En modelos con AutoView “See-through”, es posible revisar los alimentos mediante puertas de cristal transparente sin abrir el equipo. Mantener una ventilación adecuada: respetar el espacio recomendado alrededor de la heladera facilita la disipación del calor generado por el compresor. En diseños Zero Clearance Fit, Samsung menciona un espacio lateral de 4 milímetros. Revisar los burletes: mantenerlos limpios y comprobar que las puertas cierren de manera hermética ayuda a evitar pérdidas de frío que pueden aumentar el consumo.

La disponibilidad de AI Energy Mode y sus funciones puede variar según el modelo de heladera y la versión de SmartThings.