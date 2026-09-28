El beneficio exclusivo para comprar el nuevo Galaxy S26 FE en Argentina con $300.000 de descuento: cómo asegurarlo antes del lanzamiento

Samsung presentó en Argentina una promoción especial para la llegada del Galaxy S26 FE. Entre el 21 y el 30 de septiembre, los usuarios pueden adquirir una Samsung PrePaid Card por $300.000, que al momento del lanzamiento oficial del celular se transforma en un descuento de $600.000 sobre el precio final. De esta manera, la propuesta permite reservar el smartphone y obtener un ahorro directo de $300.000.

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La tarjeta puede comprarse de forma online o en las Samsung Stores. A partir del 1 de octubre, fecha prevista para el lanzamiento oficial del Galaxy S26 FE en Argentina, los $300.000 abonados por la PrePaid Card se utilizarán como un descuento de $600.000 en la compra del equipo. Además, este beneficio es acumulable con otras promociones de lanzamiento.

Qué beneficios incluye la Samsung PrePaid Card

La PrePaid Card fue diseñada como un mecanismo de compra anticipada para garantizar la reserva y el stock del Galaxy S26 FE antes de su llegada a las tiendas. El beneficio puede combinarse con Plan Canje, cuotas sin interés, descuentos por pago al contado, beneficios en la contratación de Samsung Care+ y descuentos por compra conjunta.

Así, quienes adquieran la tarjeta durante el período establecido pagan $300.000 por adelantado y luego cuentan con un descuento de $600.000 sobre el precio del teléfono. La diferencia representa un ahorro de $300.000 en el valor final del equipo.

Entre el 21 y el 30 de septiembre, los usuarios pueden adquirir una Samsung PrePaid Card.

Cómo es el Galaxy S26 FE

El Galaxy S26 FE llegará con One UI 9 de manera nativa y tendrá una pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. También incorpora una batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45W, capaz de alcanzar hasta un 69% de carga en aproximadamente 30 minutos.

En fotografía, suma un sistema de tres cámaras con zoom óptico de 3x, una cámara frontal de 12 MP y tecnología Nightography para mejorar las imágenes tomadas con poca luz. También incluye funciones como My FanCam, Super Steady y Photo Assist.

El equipo ofrece además 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, migración desde Android o iOS mediante Smart Switch y una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube. Entre sus herramientas de inteligencia artificial también aparecen Now Brief, Now Nudge y Circle to Search.