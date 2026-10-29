¿Cómo comprar sin cambiar de app? El sistema de inteligencia artificial que lanzó YouTube para etiquetar productos

YouTube incorporó herramientas de YouTube Shopping que permiten comprar productos que aparecen en videos, Shorts y transmisiones en vivo sin interrumpir la reproducción. La función conecta el contenido audiovisual con el comercio electrónico y ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar artículos y acceder a opciones de compra directamente desde la plataforma.

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La iniciativa responde al crecimiento de las compras vinculadas con contenidos digitales. Durante 2025, los usuarios de todo el mundo dedicaron más de 40.000 millones de horas a ver videos relacionados con compras, según los datos citados en el informe. En paralelo, Amazon también desarrolló una herramienta para identificar productos que aparecen en pantalla y facilitar su adquisición mientras los espectadores disfrutan de series y otras producciones.

Qué es YouTube Shopping y cómo funciona

YouTube Shopping integra funciones de comercio electrónico dentro de los videos, los Shorts y las transmisiones en vivo. A través de esta herramienta, los creadores y las marcas pueden etiquetar productos para que la audiencia consulte sus características y encuentre opciones de compra sin tener que abandonar el contenido que está mirando.

Para las empresas, el sistema permite vincular el catálogo de productos con Google Merchant Center, la plataforma de Google destinada a gestionar la información comercial. De esta manera, las marcas pueden sincronizar automáticamente su inventario con YouTube.

Para activar la función, los creadores deben vincular su cuenta de Merchant Center con su canal desde la sección “Crecimiento” y, posteriormente, etiquetar los artículos desde YouTube Studio. La opción puede utilizarse tanto en videos ya publicados como en transmisiones en vivo.

Entre las ventajas de esta modalidad se encuentra la posibilidad de mostrar productos en situaciones concretas, mediante demostraciones, reseñas y recomendaciones. Así, los espectadores pueden conocer mejor los artículos antes de decidir si quieren comprarlos.

YouTube Shopping llegó a la Argentina junto con Mercado Libre

En junio de 2026, YouTube amplió su Programa de Afiliados de Shopping a la Argentina y México mediante una alianza con Mercado Libre. El acuerdo permite que los creadores participantes etiqueten productos en sus publicaciones y que sus seguidores completen la compra en el marketplace mientras continúan viendo el video.

El modelo también busca generar nuevas oportunidades de ingresos para los creadores, al mismo tiempo que facilita a las marcas llegar a consumidores interesados en sus productos.

La plataforma sumó otras mejoras, como el etiquetado automático de productos mediante inteligencia artificial y la reducción a 500 suscriptores del requisito mínimo para que determinados creadores puedan acceder al programa comercial.

YouTube Shopping integra funciones de comercio electrónico dentro de los videos.

Además, YouTube extendió las experiencias de compra a la pantalla del televisor, con el objetivo de integrar las recomendaciones comerciales en diferentes dispositivos.

Amazon también permite comprar mientras se mira una serie

Por su parte, Amazon desarrolló Shop the Show, una función que conecta la reproducción de determinados contenidos de Prime Video con su aplicación de compras. Los usuarios pueden explorar artículos relacionados con las producciones, como ropa, accesorios, objetos coleccionables y elementos de decoración.

A diferencia de los sistemas que muestran menús o códigos QR sobre la imagen principal, esta herramienta utiliza una segunda pantalla: el televisor mantiene la reproducción sin elementos adicionales y la interacción se realiza desde el celular.

La función está disponible en Estados Unidos y abarca más de 8.000 títulos del catálogo de Prime Video. Según la información publicada, no requiere que el teléfono y el televisor estén conectados a la misma red wifi.