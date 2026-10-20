El clon de WhatsApp que miles instalan por error y expone fotos, chats y claves en silencio

Una falsa aplicación de WhatsApp para Android logró superar las 500.000 descargas en Google Play y encendió las alertas sobre la seguridad de las aplicaciones móviles. El programa fraudulento imita la apariencia de la plataforma de mensajería y, en algunos casos, aparece por encima de la versión oficial cuando los usuarios buscan descargarla en sus celulares.

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El caso salió a la luz después de que un usuario de Reddit compartiera una imagen de la aplicación apócrifa. Uno de los principales riesgos es que el clon utiliza elementos visuales de la app original, incluido el ícono, las capturas de pantalla y la descripción. Además, llegó a mostrarse como un resultado patrocinado, lo que puede llevar a que una persona la instale creyendo que se trata de la versión legítima.

Cómo reconocer la aplicación falsa de WhatsApp

La principal diferencia entre ambas aplicaciones está en el nombre del desarrollador. La versión fraudulenta figura bajo el nombre “Agment Assets sallu”, una cuenta que solamente tenía esa aplicación publicada en su catálogo.

En cambio, la aplicación oficial de WhatsApp está publicada por WhatsApp LLC. Por eso, antes de descargarla desde Google Play, conviene ingresar a la ficha del programa y revisar quién figura como responsable de su desarrollo.

El número de descargas, el diseño de la página y la posición que ocupa en los resultados de búsqueda no garantizan que una aplicación sea auténtica. Incluso las tiendas oficiales pueden albergar programas que intentan suplantar la identidad de servicios conocidos.

La versión fraudulenta figura bajo el nombre “Agment Assets sallu”.

Otro punto que genera preocupación es el posible uso del programa Early Access de Google Play. De acuerdo con Android Authority, la aplicación podría haberse beneficiado de esta modalidad, que desactiva temporalmente las reseñas públicas y dificulta que otros usuarios adviertan sobre posibles irregularidades. Sin embargo, esta hipótesis no fue confirmada como la causa de que el clon lograra publicarse.

Una copia que vuelve a poner en discusión la seguridad de Google Play

El caso de WhatsApp no sería el único de estas características. También hay una aplicación falsa de Google Chrome que utilizaba el ícono y la descripción del navegador original y que habría superado las 100.000 descargas.

Estos episodios muestran que encontrar una aplicación en Google Play no elimina la necesidad de tomar precauciones. Aunque la tienda cuenta con mecanismos de control, algunas aplicaciones pueden eludirlos y permanecer disponibles antes de que se detecten las irregularidades.

Para reducir los riesgos, la recomendación es comprobar siempre el nombre del desarrollador antes de instalar una aplicación. En el caso de WhatsApp, debe figurar WhatsApp LLC. Si aparece un responsable desconocido, lo más seguro es evitar la descarga y buscar la versión oficial.

La precaución resulta especialmente importante cuando se trata de aplicaciones de mensajería, ya que forman parte del uso cotidiano del celular. Verificar su procedencia es un paso sencillo para evitar instalar programas que se hacen pasar por servicios legítimos.