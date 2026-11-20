Google calcula que sus herramientas movilizaron más de 382.000 millones de pesos en actividad económica en México durante 2025, es decir, más de 1.000 millones de pesos por día. La cifra se presentó en el evento Google for México 2026.

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El número es llamativo, pero conviene leerlo bien: no son ingresos de Google, sino el valor que, según el reporte, generan los negocios mexicanos al usar sus productos. Esa es la clave: se trata de una medida de uso, no de facturación, elaborada por la consultora Access Partnership y presentada por la propia compañía.

Qué mide realmente la cifra

Es la suma de la actividad económica que las plataformas de Google movilizaron para empresas, emprendedores y negocios: soluciones publicitarias en el buscador, con reservas en Maps y compras desde enlaces, monetización de apps, el ecosistema de YouTube y servicios de nube para pymes. No son ingresos ni ventas directas de la compañía.

El cálculo parte de información pública o externa y excluye los efectos indirectos, como el gasto en proveedores o el de los empleados. Google advierte que el resultado no debe compararse de forma directa con versiones anteriores ni con otros países.

El retorno de ocho pesos en Google Ads

Sebastián Valverde, de Google México, indicó que por cada peso que un negocio local invierte en Google Ads obtiene en promedio alrededor de ocho pesos de retorno comercial. Dicho en números, un comercio que destina 1.000 pesos a anuncios recibiría, en promedio, unos 8.000 pesos de retorno. Al ser un promedio, el resultado de cada negocio puede variar.

La proporción corresponde a Google Ads, la publicidad que incluye al buscador, con reservas en Maps y compras desde enlaces. El total de 382.000 millones suma además YouTube, AdSense, Google Play y Google Cloud, cuyo aporte individual la compañía no detalla, así que el ocho a uno no se puede extender al resto de las herramientas. Es el único retorno por peso que Google informa.

Norte y Centro-Sur

Por regiones, el Centro-Sur aporta alrededor de 194.000 millones de pesos y el Norte, cerca de 188.000 millones. La diferencia es de unos 6.000 millones.

La compañía lo traduce en más de 1.000 millones de pesos diarios que fluyen por negocios locales. Los datos corresponden a 2025 y se presentaron en el reciente evento Google for México 2026.