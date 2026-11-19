Los usuarios pueden consultar sus documentos digitales desde un mismo lugar, ahora también en iOS.

Google lanzó Wallet para iPhone en Estados Unidos, una aplicación que permite almacenar tarjetas de embarque, entradas a eventos, comprobantes de compra y datos sobre envíos. La herramienta busca centralizar información vinculada a los servicios de la compañía, incluso cuando los usuarios utilizan dispositivos de Apple en lugar de teléfonos Android.

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La aplicación se sincroniza automáticamente con Gmail y otras plataformas de Google, por lo que puede incorporar información sobre paquetes, vuelos, conciertos y compras. De esta manera, los usuarios pueden consultar sus documentos digitales desde un mismo lugar, sin tener que buscar entre correos electrónicos, capturas de pantalla y distintas aplicaciones.

Cómo funciona Google Wallet en los iPhone

Una de las principales características de Google Wallet para iOS es su capacidad para reunir información de diferentes servicios de la compañía. Por ejemplo, permite consultar tarjetas de embarque, entradas para espectáculos y comprobantes de compras realizadas por internet.

Además, la aplicación incorpora una función particular: administrar las compras realizadas mediante agentes de inteligencia artificial (IA). Esta característica permite organizar las adquisiciones efectuadas por asistentes automatizados y consultar sus respectivos comprobantes.

La herramienta está relacionada con Tasks, un servicio de Google que permite ejecutar determinadas compras mediante agentes de IA. Esta posibilidad representa una diferencia frente a Apple Wallet, que también permite almacenar billetes de viaje, entradas y tarjetas, pero no ofrece la misma gestión de adquisiciones realizadas por asistentes automatizados.

Por otra parte, los usuarios pueden digitalizar tarjetas de fidelización y membresías de gimnasios utilizando la cámara del iPhone. También pueden guardar tarjetas de pago para agilizar las compras online en los servicios de Google y en los comercios que aceptan Google Pay.

La aplicación se sincroniza automáticamente con Gmail y otras plataformas de Google.

Qué limitaciones tiene Google Wallet para iOS

Aunque la llegada de Google Wallet representa una nueva alternativa para los usuarios de Apple, la versión para iPhone tiene algunas restricciones importantes. La principal es que no permite realizar pagos sin contacto mediante NFC (tap-to-pay). Esta función posibilita abonar compras acercando el teléfono a una terminal de pago compatible, pero todavía no está disponible en la aplicación para iOS.

Google tampoco confirmó si incorporará esta herramienta más adelante. Por el momento, quienes utilicen iPhone deberán recurrir a otros métodos para realizar pagos presenciales sin contacto.

Cómo proteger los datos almacenados en Google Wallet

Para mantener segura la información, es recomendable proteger la cuenta de Google con una contraseña única y activar la verificación en dos pasos. También conviene utilizar el bloqueo de pantalla del teléfono y evitar acceder a la aplicación desde dispositivos compartidos.

En caso de pérdida del iPhone, se pueden revisar las sesiones activas de la cuenta para identificar dispositivos desconocidos y cerrar el acceso de manera remota. Por último, es importante controlar periódicamente las tarjetas, membresías y cuentas vinculadas, además de revisar los movimientos y las notificaciones para detectar posibles compras no autorizadas.