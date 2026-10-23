Apple pone a la venta el iPhone Duo este viernes: dónde comprarlo y por qué habrá stock muy limitado en tiendas

Apple pone a la venta el iPhone Duo este viernes 23 de octubre, pero en las tiendas habrá unidades limitadas para quien llegue sin pedido previo. La primera tanda online se agotó en minutos.

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El debut del primer plegable de Apple llega con una paradoja: la demanda existe y el producto no alcanza. Para algunos compradores, la entrega ya se corrió hasta enero, y quien quiera uno el primer día tendrá que ir a la tienda y probar suerte.

Cuándo y dónde se vende el iPhone Duo

Apple confirmó el miércoles que el viernes habrá un número limitado de unidades para clientes que no reservaron. En su comunicado, la compañía dijo que sus equipos esperan recibir a los clientes para que “conozcan de primera mano el iPhone Duo”.

En Estados Unidos, Australia, Canadá y México, y en gran parte del Reino Unido y del resto de Europa, se podrán retirar los pedidos hechos por internet y comprar unidades sin reserva mientras duren.

Por qué el stock es tan limitado

Los pedidos por internet de la primera tanda se agotaron en minutos y los plazos de entrega de algunos clientes se corrieron hasta enero. Apple había presentado su primer plegable en septiembre.

Según los analistas, el iPhone Duo es más complejo que un iPhone rectangular: lleva una bisagra de ajuste preciso cuya fabricación a gran escala podría requerir un período de aprendizaje. Aun así, esperan que pase rápido a liderar un segmento donde Samsung y Huawei venden modelos de gama alta desde hace años. La escasez del lanzamiento sería, en buena parte, un problema de fabricación y no de marketing.

Qué mercados quedan fuera de la compra sin pedido previo

En China continental, Francia, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos solo habrá unidades para quienes ya compraron por internet. En Macao pasa lo contrario: el iPhone Duo se vende únicamente sin pedido previo, con existencias limitadas.