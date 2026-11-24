El juego se convirtió en uno de los fenómenos comerciales más importantes de los últimos años.

El GTA VI alcanzó los 3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante su primer día y estableció un récord sin precedentes en la industria del entretenimiento. El videojuego desarrollado por Rockstar Games superó las marcas de cualquier otro estreno, independientemente del formato, y se convirtió en uno de los fenómenos comerciales más importantes de los últimos años.

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El éxito también se reflejó antes de su llegada al mercado. Según los datos difundidos, el título consiguió 32,5 millones de unidades vendidas por anticipado, una cifra que la compañía considera inédita entre todas las plataformas. De esta manera, el lanzamiento confirmó las enormes expectativas que había generado entre los seguidores de la franquicia.

Cuánto cuesta GTA VI y qué incluyen sus ediciones

El videojuego cuenta con dos versiones principales. La edición estándar tiene un precio internacional de 79,99 dólares, mientras que la Ultimate cuesta 99,99 dólares.

Esta última incorpora contenido adicional, como vehículos, armas exclusivas y acceso a tiendas especiales dentro del juego, donde se pueden conseguir prendas de vestir y modificaciones para los autos.

También existe una edición física, aunque tiene una particularidad: la caja no incluye un disco, sino un código para descargar el videojuego. Por lo tanto, funciona principalmente como un artículo de colección.

Plataformas compatibles y características del videojuego

GTA VI está disponible para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. No es compatible con PS4 ni Xbox One. En el caso de Xbox, también existe la posibilidad de jugar mediante la nube.

Por ahora, Rockstar Games no confirmó una fecha de lanzamiento para PC.

En cuanto a su propuesta, se trata de un juego de acción en mundo abierto y en tercera persona, con una experiencia individual. La historia sigue a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja involucrada en el mundo del crimen que desarrolla sus actividades en Leonida, un territorio ficticio inspirado en Florida.

El escenario principal es Vice City, una ciudad basada en Miami. Allí, ambos protagonistas quedan involucrados en una conspiración criminal después de que un golpe sale mal.

GTA VI está disponible para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S.

Por último, para el público argentino, hay un dato importante: el juego mantiene las voces originales en inglés, pero incorpora subtítulos y textos completos en español latinoamericano, lo que permite seguir la historia sin dificultades.

Los elogios de la crítica especializada

El desempeño comercial no fue el único aspecto destacado del lanzamiento. GTA VI también consiguió una recepción sobresaliente por parte de la prensa especializada, con una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, una calificación que lo deja muy cerca de la perfección.

Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar Games, expresó su agradecimiento por la respuesta del público y destacó el entusiasmo del estudio ante este nuevo capítulo de la franquicia, que llevó más de una década de desarrollo.