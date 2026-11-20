El juego tuvo un promedio de 99 puntos sobre 100, a partir de 143 reseñas publicadas por la prensa especializada.

Grand Theft Auto VI alcanzó una calificación de 99 puntos en Metacritic y superó a títulos históricos de la industria. Con 143 reseñas de medios especializados, el nuevo lanzamiento de Rockstar Games se ubicó en lo más alto del ranking, por encima de entregas anteriores de la saga y de otros clásicos.

{{{htmlAmp}}}

Después de más de una década de espera, GTA 6 consiguió convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la historia de los videojuegos. Las primeras críticas especializadas respaldaron las expectativas que rodeaban al título y destacaron especialmente su apartado técnico, el realismo de sus escenarios y las posibilidades de interacción con el mundo abierto.

GTA 6 superó a los grandes clásicos de Rockstar

Según los datos de Metacritic, el nuevo Grand Theft Auto obtuvo un promedio de 99 puntos sobre 100, a partir de 143 reseñas publicadas por la prensa especializada. Esta calificación le permitió superar a otros dos grandes éxitos de Rockstar: GTA V y Red Dead Redemption 2, que comparten un promedio de 97 puntos.

También quedó por encima de Grand Theft Auto IV, que había conseguido una puntuación de 98 cuando llegó al mercado en abril de 2008.

Aunque algunos medios le otorgaron calificaciones perfectas, el juego no consiguió alcanzar los 100 puntos. Sin embargo, las opiniones coinciden en que Rockstar llevó el género de mundo abierto a un nuevo nivel, gracias a una combinación de realismo, desarrollo técnico y ambición.

Uno de los elementos más destacados es Leonida, el estado en el que transcurre la aventura. Sus escenarios incluyen una enorme variedad de actividades y personajes no jugables, además de situaciones dinámicas que hacen que el entorno se sienta más vivo.

Los especialistas también remarcaron el nivel de interacción con el mundo y la cantidad de detalles presentes en los escenarios, características que permiten que cada recorrido ofrezca experiencias diferentes.

¿Cómo funciona GTA 6 en PS5 y Xbox Series X|S?

Otro de los aspectos analizados por la crítica fue el rendimiento del videojuego en las consolas. Una reseña técnica de Digital Foundry examinó las versiones para Xbox Series X y Xbox Series S.

En Xbox Series X, GTA 6 funciona a una resolución de 1440p y mantiene una tasa de 30 fotogramas por segundo (fps) bastante estable. Sin embargo, puede experimentar algunas caídas hasta los 24 o 25 fps durante combates multitudinarios y persecuciones.

En Xbox Series S, Rockstar consiguió conservar características como el ray tracing y el nuevo motor de cabello, aunque la resolución puede descender hasta los 720p.

GTA 6 consiguió convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la historia de los videojuegos.

Por su parte, la PS5 estándar ofrece un rendimiento similar al de Xbox Series X, con 1440p y 30 fps estables durante la mayor parte de la experiencia. La PS5 Pro aparece como la mejor alternativa para jugar, gracias a una tasa de fotogramas más estable y al uso de la tecnología PSSR para mejorar la calidad de imagen.

Con estos resultados, GTA 6 consiguió igualar los 99 puntos de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que conservaba el primer puesto desde 1998. La diferencia es que el clásico de Nintendo cuenta con apenas 22 reseñas, frente a las 143 que respaldan la calificación del nuevo juego de Rockstar.