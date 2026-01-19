Microsoft, la marca más imitada en ataques de phishing a nivel mundial

Las estafas digitales no dan tregua y el phishing sigue siendo una de las principales puertas de entrada para el robo de datos y credenciales. Según el último Ranking de Phishing de Marca de Check Point Research, Microsoft fue la empresa más imitada por los ciberdelincuentes en el cuarto trimestre de 2025, concentrando el 22% de todos los intentos de suplantación de identidad.

El informe advierte que las plataformas tecnológicas y de consumo son hoy el blanco preferido de los atacantes, en un contexto donde la inteligencia artificial y los dominios falsos cada vez más convincentes hacen que las estafas sean más difíciles de detectar.

Microsoft, Google y Amazon, en la mira de los ciberdelincuentes

El estudio de Check Point muestra que, detrás de Microsoft, aparecen Google (13%) y Amazon (9%), impulsada esta última por la temporada de Black Friday y las compras navideñas. Completan el top 10 Apple, Facebook (Meta), PayPal, Adobe, Booking, DHL y LinkedIn.

De acuerdo con la compañía, el dominio persistente de Microsoft y Google se explica por su rol central en la identidad digital, la productividad y los servicios en la nube: acceder a una cuenta corporativa o personal de estas plataformas representa un botín de alto valor para los atacantes.

Campañas cada vez más sofisticadas y dirigidas

Durante el trimestre, Check Point detectó campañas especialmente diseñadas para engañar a distintos públicos. Entre los casos más relevantes, se destacó una estafa que imitaba a Roblox, orientada a niños y adolescentes, con un sitio falso que copiaba la estética del juego y redirigía a una pantalla de inicio de sesión fraudulenta para robar credenciales.

También se identificaron páginas falsas de Netflix que prometían recuperar cuentas bloqueadas y campañas localizadas de Facebook en español, con formularios idénticos a los oficiales para capturar correos, teléfonos y contraseñas.

Por qué el phishing sigue funcionando

Según Omer Dembinsky, director de investigación de datos de Check Point Research, los ataques son cada vez más convincentes porque combinan:

Dominios casi idénticos a los reales, con mínimos cambios de letras.

Páginas diseñadas de forma profesional , muy difíciles de distinguir de las originales.

Contenido generado con IA, que mejora la calidad visual y los mensajes de engaño .

Desencadenantes emocionales como la urgencia, el miedo o la promesa de recompensas.

El informe advierte que, de cara a 2026, la clave estará en reforzar la seguridad preventiva, la autenticación robusta y la concientización de los usuarios, para reducir el impacto de un fenómeno que ya es una de las principales amenazas del mundo digital.