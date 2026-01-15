El consejo de un especialista en ciberseguridad para evitar estafas por WhatsApp

Los intentos de fraude y manipulación en WhatsApp no dejan de evolucionar, y cada día surgen nuevas técnicas con las que los ciberdelincuentes buscan engañar a usuarios desprevenidos. Frente a ese contexto, expertos en seguridad digital insisten en adoptar medidas concretas para reforzar la protección de las cuentas personales y evitar que un tercero acceda a mensajes, contactos o incluso se haga pasar por vos ante tus propios contactos. El especialista en ciberseguridad Alan Mai subraya que muchas de estas estafas pueden evitarse con herramientas básicas de seguridad, entre ellas la verificación en dos pasos.

Por qué aumentan las estafas en WhatsApp

La popularidad de la aplicación —que concentra a miles de millones de usuarios— también la convierte en un objetivo atractivo para delincuentes digitales. A través de técnicas cada vez más sofisticadas, como mensajes que parecen provenir de contactos confiables o alertas falsas de seguridad, se busca que la víctima entregue información sensible, como códigos de verificación, claves o acceso a nuevos dispositivos.

En algunos casos, el engaño consiste en solicitar el código de verificación que WhatsApp envía por SMS o a través de la misma aplicación para vincular un nuevo dispositivo. Al compartir ese código, sin saberlo se autoriza al atacante a conectar su propio equipo a la cuenta de la víctima y obtener control total de los mensajes y la lista de contactos.

Qué es la verificación en dos pasos y por qué importa

La verificación en dos pasos es una función de seguridad que suma una capa adicional más allá del código de activación por SMS. Al habilitarla, la app te pedirá un PIN de seis dígitos cada vez que registres tu número en un nuevo dispositivo, lo que dificulta que un tercero pueda tomar control de tu cuenta aunque tenga el código de verificación tradicional.

Activarla lleva apenas unos pasos desde la configuración de la aplicación: accedé a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y elegí un PIN que recordés. También es recomendable asociar un correo electrónico como respaldo para recuperar el acceso si olvidás ese código.

Otras medidas esenciales para proteger tu cuenta

Además de la verificación en dos pasos, hay hábitos y configuraciones que reducen el riesgo de fraude:

No compartas códigos de verificación ni con supuestos “servicios de soporte” ni con contactos que te los pidan por mensaje. WhatsApp nunca solicita esos códigos de forma directa.

Desconfiá de enlaces o archivos sospechosos, incluso si parecen venir de amigos o familiares, y verificá su autenticidad por otro medio.

Revisá periódicamente los dispositivos vinculados a tu cuenta y cerrá sesión en los que no reconozcas.

Mantené actualizada la app y el sistema operativo de tu celular para contar con las últimas correcciones de seguridad.

Ciberseguridad como hábito cotidiano

Las estafas por WhatsApp no son un problema aislado ni estático: mutan y se sofisticarán con el tiempo, buscando aprovechar distracciones y confianza del usuario. Como advierten los expertos, medidas básicas como activar la verificación en dos pasos, no compartir códigos sensibles y mantener una actitud crítica ante mensajes inesperados no solo protegen tu cuenta, sino también a tu red de contactos. La seguridad digital es, en definitiva, una responsabilidad que se construye con pequeños hábitos que marcan una gran diferencia.