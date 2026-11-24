Un atacante necesita en promedio 29 minutos para avanzar dentro de una red comprometida, y el caso más rápido registrado fue de 27 segundos, según el Global Threat Report 2026 de CrowdStrike. Con esos datos, Sergio Oroña, CEO de Sparkfound, ordenó las tendencias de ciberseguridad que marcarán 2027.

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La lectura de fondo es la velocidad: no todos los ataques duran segundos, pero algunas etapas críticas sí, y eso achica el margen de respuesta. Con la IA y los agentes autónomos en juego, la conclusión es que la defensa debe pasar de reaccionar a prevenir de forma permanente.

Ataques que avanzan en segundos

Según CrowdStrike, el tiempo promedio que tardaron los ciberdelincuentes en moverse desde un equipo comprometido hacia otros sistemas fue de 29 minutos durante 2025. El informe también identificó un aumento interanual de 89% en la actividad de atacantes que usaron inteligencia artificial.

La IA automatiza tareas de reconocimiento, optimiza campañas de ingeniería social y acelera distintas fases de una operación maliciosa. A la vez, las herramientas de IA que las empresas incorporan a sus procesos crean nuevas superficies de exposición que hay que identificar y proteger.

Las tendencias que marca Gartner

Entre los ejes de Gartner para 2026 aparecen los agentes de IA sin supervisión, la gestión de identidades de agentes autónomos y el Shadow AI. Si un agente opera sin permisos delimitados ni auditoría, puede convertirse en una puerta de entrada para incidentes.

También figuran la IA en los centros de operaciones de seguridad (SOC), que exige supervisión humana, la preparación frente a la computación postcuántica, la volatilidad regulatoria y nuevos modelos de concientización. Gartner advierte que 57% de los empleados encuestados usaba cuentas personales de IA generativa para trabajar y que 33% reconoció haber cargado información sensible en herramientas no aprobadas.

Qué deberán priorizar las empresas

Según las proyecciones presentadas, 76% de los CIOs prevé invertir más en IA agéntica y el 83% planea aumentar la inversión en ciberseguridad. Además, 37% proyecta reducir su infraestructura propia, y la migración a la nube y el crecimiento de las API amplían la superficie que hay que proteger.

Solo el 13% de los CIOs ya identifica un valor significativo en la IA, y parte de los proyectos de IA agéntica podría cancelarse antes de que termine 2027. Por eso, la respuesta pasa por sumar monitoreo continuo, automatización, análisis de comportamiento, protección de identidades y protocolos de respuesta rápida.