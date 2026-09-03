Chau a la tranquilidad digital: la impactante cifra de estafas que sufren los usuarios en su propio celular

Estar alerta ya no alcanza para esquivar una estafa digital en México. Un nuevo informe muestra que los intentos de fraude son tan frecuentes que casi nadie logra sostener la guardia arriba todo el tiempo, y que recuperar el dinero perdido es todavía más difícil.

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El dato viene del informe Estado de las estafas en México 2025, elaborado por la Global Anti-Scam Alliance (GASA) junto con Opinium, sobre una encuesta a 1.000 adultos. Cada persona recibe en promedio 86 intentos de estafa al año, uno cada cuatro días, y el 59% fue víctima de al menos un engaño durante los últimos doce meses.

Casi todos verifican, pero igual caen

Lo llamativo es que el 97% de los adultos mexicanos afirma tomar alguna medida para comprobar si una oferta es real antes de confiar en ella, generalmente buscando opiniones de otras personas en internet. Aun así, el 34% terminó perdiendo dinero, con una pérdida promedio de 4.562 pesos por víctima, y las pérdidas totales del país ya superan los 139.000 millones de pesos.

Recuperar lo perdido, casi una excepción

Dos de cada tres víctimas que perdieron dinero reportaron el hecho al servicio de pago correspondiente, pero solo el 17% logró recuperar al menos una parte. La mitad no recuperó absolutamente nada. Entre quienes directamente no denunciaron, el 50% dijo no saber a quién acudir, y el 36% pensó que hacerlo de todas formas no cambiaría nada.

Un daño que no es solo económico

El impacto va más allá de la plata: el 82% de las víctimas afirmó haber sentido algún nivel de estrés por la experiencia, y el 47% dijo que ahora está más atento ante posibles engaños. Las estafas de compras siguen liderando el ranking con el 55% de las menciones, seguidas por falsos esquemas de inversión (48%) y ofertas de dinero inesperado (47%), muchas veces potenciadas con inteligencia artificial para generar páginas y anuncios falsos con mayor velocidad.