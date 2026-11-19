Microsoft presentó en Ignite 2026 una nueva generación de agentes dentro de Copilot, con Autopilot como pieza central: un agente autónomo que, según la compañía, avanza el trabajo las 24 horas en los espacios donde colabora un equipo.

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La novedad de fondo no es que los agentes trabajen solos, sino quién los controla. Microsoft acompaña el anuncio con Agent 365, un plano de control para gobernar su identidad y su seguridad, y con Perception, que ya está disponible a nivel general.

Autopilot y el nuevo Copilot

Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft, definió a Copilot como un “nuevo sistema operativo para el trabajo”. Reúne cuatro piezas: Chat, Cowork, Code y Autopilot.

Autopilot es el agente que avanza el trabajo todos los días, a toda hora, en los espacios de colaboración del equipo. Microsoft anunció también Copilot Workspaces, pensado para la colaboración entre personas y agentes, y plugins para Dynamics 365.

Perception, agentes que atacan y defienden

Perception organiza a los agentes en tres equipos: el rojo simula ataques, el azul los detecta y el verde corrige y remedia. Según Microsoft, opera “a velocidad de máquina” y con control humano.

La plataforma de seguridad ya está disponible a nivel general. A ella se integra Cyber 2 Flash, un modelo de seguridad que la compañía describe como de una fracción del costo por tarea.

Agent 365, el plano de control

Agent 365 es el plano de control para la gobernanza, la identidad, la seguridad y la gestión de los agentes. Se suma Agent 365 Business Analytics, orientado a FinOps. La disponibilidad en la Argentina no está clara.

Nadella aseguró que ya hay más de 50 millones de agentes en Agent 365. Cuantos más agentes autónomos trabajan, más importa saber quién es cada uno y qué hace. Además, 40 organizaciones trabajan con Microsoft en estándares de transparencia de IA, alineados con la iniciativa de normas de agentes del NIST.