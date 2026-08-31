Chau al cargador: el nuevo celular que te permite ver una serie entera sin enchufarlo

El HUAWEI nova 15 Max llega con una característica pensada para quienes viven pendientes del porcentaje de batería: incorpora una enorme batería de 8.500 mAh, una de las capacidades más grandes disponibles actualmente en un celular. Lo llamativo es que, pese a esta capacidad, el equipo mantiene un diseño ultra delgado, con la idea de ofrecer una autonomía prolongada sin convertir al teléfono en un dispositivo voluminoso.

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La batería no apunta solamente a mejorar una cifra en la ficha técnica. Según Huawei, el nova 15 Max permite hasta 23 horas de reproducción de video en streaming, suficiente para superar los 30 capítulos de una serie o disfrutar de unas 11 películas con una sola carga. También ofrece hasta 48 horas de llamadas continuas y hasta 25 horas de navegación con mapas, prestaciones pensadas especialmente para quienes pasan muchas horas fuera de casa o realizan viajes.

Una batería pensada para el uso diario

Con semejante capacidad, el HUAWEI nova 15 Max busca reducir una de las preocupaciones más habituales de los usuarios: quedarse sin batería durante el día. La autonomía permite utilizar redes sociales, reproducir música, mirar videos o consultar mapas durante períodos prolongados sin tener que buscar constantemente un enchufe.

Para quienes suelen viajar en auto, las hasta 25 horas de navegación resultan especialmente útiles. El teléfono puede acompañar una escapada de fin de semana sin que la batería se convierta en una preocupación constante.

Carga rápida y gestión inteligente de energía

Cuando llega el momento de cargarlo, el equipo incorpora HUAWEI SuperCharge Turbo de 40 W, una tecnología que busca reducir el tiempo conectado a la corriente y recuperar energía rápidamente antes de salir.

El nova 15 Max también incorpora Energy Booster, un sistema de conversión inteligente de energía diseñado para aprovechar mejor la batería y mantener un rendimiento estable incluso cuando queda poca carga. A esto se suma la certificación SGS de 5 estrellas en tasa de descarga, que apunta a garantizar una mayor vida útil de la batería y un funcionamiento sostenido con el paso del tiempo.

Tiene una tecnología que busca reducir el tiempo conectado a la corriente y recuperar energía rápidamente antes de salir.

Precio y disponibilidad en Argentina

El HUAWEI nova 15 Max ya está disponible en Argentina a través de la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre. Su precio es de $799.999, con la posibilidad de acceder a 12 cuotas sin interés.

De esta manera, el equipo busca diferenciarse principalmente por su autonomía: una propuesta pensada para quienes quieren salir de casa, pasar varias horas usando el celular y olvidarse, al menos por un buen rato, de llevar el cargador encima.