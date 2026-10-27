¿ChatGPT o Gemini? Se conoció el ranking actualizado de las IA más utilizadas en el mundo y cuál dio el batacazo

ChatGPT sigue primero, pero su cuota de visitas web cayó de 71,8% a 56,4% en un año. Claude fue el que más creció: pasó de 2,3% a 9,6%.

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El ranking de asistentes de IA ya no tiene un dueño indiscutido. Según Similarweb, en septiembre de 2026 ChatGPT concentró 56,4% de las visitas, 15 puntos menos que en octubre de 2025. El dato tiene un límite importante: mide visitas al navegador, no usuarios ni uso real.

Cómo quedó el top 7

ChatGPT lidera con unos 5.899 millones de visitas estimadas, seguido por Gemini, con 2.615 millones, y Claude, con 1.004 millones. Entre los tres suman 91% del total. La diferencia con el segundo puesto sigue siendo amplia: ChatGPT tiene más del doble de cuota que Gemini.

Detrás aparecen DeepSeek, con 356 millones de visitas y 3,4%, y luego Grok (2,3%), Copilot (1,5%) y Perplexity (0,9%). Es un segundo pelotón muy fragmentado, donde ninguno llega a 4% de cuota.

Quién ganó terreno

Claude protagonizó el salto más grande. Sus visitas mensuales pasaron de 157 millones a cerca de 1.000 millones, y su cuota, de 2,3% a 9,6%. Según los datos, subió del quinto al tercer puesto del ranking.

Gemini casi duplicó su participación, de 13,6% a 25%, y sus visitas pasaron de 1.100 a 2.600 millones. Esa parte de la historia es el espejo de ChatGPT: los 15,4 puntos que perdió se repartieron sobre todo entre estos dos competidores.

Qué mide este ranking y qué deja afuera

Similarweb cuenta solamente las visitas desde el navegador a la web de cada chatbot. No incluye apps móviles, API ni integraciones, lo que perjudica sobre todo a Copilot, Claude y DeepSeek, que se usan también por esas vías. Por eso es un termómetro parcial del mercado.

La lectura útil no es quién ganó, sino que el reparto se está abriendo. Un año atrás, ChatGPT tenía casi tres de cada cuatro visitas; hoy tiene poco más de la mitad. Todavía no hay datos de la Argentina en este ranking, que es global.