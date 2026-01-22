Sin cable: cómo conectar tu celular a tu laptop en 5 pasos

Smart Connect, un sistema creado por Motorola y Lenovo para vincular tu teléfono con una computadora.

Cada vez usamos más el celular para trabajar, estudiar o ver contenido. ¿Te imaginás poder usar tu smartphone casi como si fuera parte de tu laptop? Smart Connect es la respuesta: un sistema creado por Motorola y Lenovo para vincular tu teléfono con una computadora (laptop) de forma fluida, sin cables ni complicaciones mayores.

Smart Connect permite compartir archivos, sincronizar notificaciones, usar el teclado y mouse de la laptop para controlar el celular, y hasta usar la cámara del teléfono como webcam en videollamadas con mejor calidad que la cámara integrada de tu compu. Este tipo de conexión no solo sirve para ver fotos o videos en una pantalla más grande: también te deja continuar tareas y apps entre dispositivos sin romper tu ritmo de trabajo.

¿Qué necesitas para conectar el celular a tu laptop?

Para usar Smart Connect entre tu Android y tu laptop con Windows tenés que cumplir con unos requisitos básicos:

Tener instalada la app Smart Connect en tu computadora con Windows 10 o posterior.

Descargá la app Smart Connect o Lenovo Smart Connect en tu smartphone o tablet Android desde Google Play.

Ambos dispositivos pueden estar en la misma red Wi-Fi o conectados por cable USB-C , lo que hace la conexión más estable.

Para funciones avanzadas (como controlar el celular desde la laptop o ejecutar apps de Android en PC), lo ideal es que el teléfono sea Motorola compatible.

Cómo conectar tu celular a la laptop con Smart Connect

Instalá Smart Connect en la laptop Buscá “Smart Connect” de Lenovo en Microsoft Store e instalá la app.

Instalá Smart Connect en tu celular/tablet Desde Google Play buscá “Smart Connect” o “Lenovo Smart Connect” y descargalo.

Abrí la app en ambos dispositivos Asegurate de que laptop y teléfono estén desbloqueados y con Wi-Fi o USB-C activo.

Emparejá con código QR o desde la app La pantalla de Smart Connect te va a mostrar cómo escanear un código QR para vincular los equipos rápidamente.

Elegí qué querés hacer Una vez conectados, vas a poder compartir archivos, ver notificaciones en la compu, usar la cámara del celular como webcam o controlar el teléfono con el teclado y mouse.

Smart Connect simplifica la conexión entre celulares y laptops, haciendo que pasar de un dispositivo a otro sea prácticamente transparente. Con unos pocos pasos y sin depender de cables o transferencias manuales, podés potenciar tu productividad y entretenimiento en tu día a día.