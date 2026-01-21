Cómo recuperar las fotos del celular de alguien cercano que murió

Apple y Google cuentan con mecanismos oficiales para recuperar parte de esos datos.

Cuando una persona fallece, una de las grandes dudas de sus familiares es qué pasa con la información que quedó en su celular. Fotos, videos, correos y archivos personales suelen tener un valor emocional enorme, y la buena noticia es que Apple y Google cuentan con mecanismos oficiales para recuperar parte de esos datos, incluso si el teléfono está bloqueado o se perdió. Eso sí: el proceso no siempre es rápido ni sencillo.

Tanto iPhone (Apple) como Android (Google) contemplan dos escenarios. El más simple requiere una configuración previa por parte del usuario en vida. El segundo, mucho más común, implica un trámite formal y bastante burocrático para los familiares directos. En ambos casos, el acceso no es total, pero sí puede permitir recuperar contenido clave almacenado en la nube.

Cuentas heredadas: la opción más fácil (si se configuró antes)

Apple y Google ofrecen la posibilidad de designar un contacto heredero o tutor digital. En el caso de Apple, se llama Contacto heredado, y en Google se gestiona a través del Administrador de cuentas inactivas. Esta persona designada puede acceder a determinados datos de la cuenta una vez confirmado el fallecimiento del titular.

El problema es que muy poca gente deja esto configurado, por lo que en la mayoría de los casos los familiares deben recurrir al segundo método.

Recuperar fotos y datos sin acceso al celular

Si no existe una cuenta heredada, Apple y Google permiten iniciar una solicitud de datos de una persona fallecida. Este proceso se basa en la información almacenada en iCloud o Google Drive, no en el dispositivo físico.

Para avanzar, las compañías suelen exigir requisitos similares:

Ser familiar directo del fallecido.

Presentar el acta de defunción.

Enviar documento de identidad.

Aportar pruebas del vínculo con el titular de la cuenta.

Se puede iniciar una solicitud de datos de una persona fallecida.

Además, hay que detallar qué tipo de información se solicita: fotos, videos, correos electrónicos, archivos u otros datos específicos. Cada caso es revisado manualmente por agentes humanos, no por sistemas automáticos.

Es importante aclararlo: ni Apple ni Google entregan contraseñas, desbloquean celulares ni habilitan el acceso completo a la cuenta. Si la solicitud es aprobada, las empresas descargan el contenido autorizado y lo entregan a los familiares, pero sin ceder el control de la cuenta.

¿Vale la pena el trámite?

Si la documentación está en regla, el proceso suele funcionar para recuperar fotos y videos, aunque de forma parcial. El mayor obstáculo es el tiempo: sin una cuenta heredada configurada, el camino es más largo y burocrático. Aun así, para muchas familias, es la única forma de conservar recuerdos digitales irremplazables.