En un contexto donde las promos navideñas, cuotas sin interés y descuentos se potencian, estos modelos representan alternativas concretas por menos de $500.000. La selección prioriza equipos con al menos 6 GB de RAM o 128 GB de almacenamiento, pantallas de calidad y baterías que soporten el uso diario, además de disponibilidad real en tiendas oficiales, operadores y grandes retailers.

Samsung Galaxy A15 — equilibrio y pantalla Super AMOLED

El Galaxy A15 apunta a quien busca un celular bien equilibrado: pantalla Super AMOLED de 6,5″ con 90 Hz, 128 GB de almacenamiento y batería de 5.000 mAh que dura todo el día. La cámara rinde bien en condiciones de luz diurna y la capa One UI añade funciones útiles.

Precio estimado: entre $300.000 y $400.000 con ofertas de Navidad.

Motorola Moto G24 Power — gran autonomía

El Moto G24 Power destaca por su batería de gran capacidad, capaz de llegar a dos días de uso con una sola carga. Incluye pantalla LCD de 6,5″ con alta tasa de refresco, 128 GB de almacenamiento y desempeño fluido para tareas diarias.

Precio estimado: $369.999 con descuentos en la tienda oficial y retailers.

Motorola Moto G54 5G — conectividad 5G accesible

Para regalar un celular con 5G sin irse a gamas altas, el Moto G54 5G ofrece 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla Full HD+ de 6,5″ y buena autonomía. Su cámara principal de 50 Mpx rinde sólido para fotos diarias.

Precio estimado: alrededor de $450.000.

Xiaomi Redmi Note 13 — rendimiento completo cerca del techo

El Redmi Note 13 combina pantalla Full HD+ con tasa de refresco elevada, opciones de 6/128 GB u 8/256 GB y batería de 5.000 mAh. Es una de las alternativas más completas en este rango, ideal para quien quiere espacio y fluidez sin sobregastar.

Precio base estimado: $359.999 con cuotas y bonificaciones.

TCL 50 5G — almacenamiento generoso

El TCL 50 5G se diferencia por ofrecer 256 GB de almacenamiento interno y conectividad 5G a un precio competitivo. Su pantalla con buena calidad de color y batería eficiente lo hacen atractivo para multimedia y redes sociales.

Precio estimado en Navidad: desde $289.999 con promociones de operadores y tiendas.

Consejos al comprar

Aprovechá las promociones navideñas, cuotas sin interés y descuentos con billeteras o tarjetas, ya que pueden reducir significativamente el costo final. También conviene confirmar garantía oficial en Argentina y optar por retailers de confianza para asegurar respaldo ante fallas o reclamos.