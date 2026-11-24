Este martes 24 de noviembre de 2026, usuarios de TikTok reportaron fallas y dificultades para ingresar o utilizar la red social, según registros difundidos en otras redes sociales y en el sitio de monitoreo Downdetector.

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De acuerdo con los datos relevados por la plataforma especializada en el seguimiento de interrupciones de servicios digitales, el volumen de notificaciones creció durante la tarde del martes. Al corte de las 16:44 horas, Downdetector contabilizó 234 reportes vinculados con el funcionamiento de TikTok, frente a una línea base habitual de un reporte en el seguimiento de las últimas 24 horas.

¿Qué fallas se reportaron en TikTok?

La mayor parte de los reclamos registrados en el monitor de incidencias se concentró en el uso de la aplicación para teléfonos, aunque también aparecieron quejas en otras funciones de la plataforma.

Según el desglose de los reportes difundidos por Downdetector, los inconvenientes se repartieron de la siguiente manera: