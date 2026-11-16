La caída de Microsoft 365 ya terminó, y la explicación llegó este lunes: un error latente de software que dormía desde julio se activó cuando el tráfico de Teams y de Exchange Online se concentró en una puerta de enlace con menos capacidad. Outlook, Teams y Copilot quedaron afectados en más de 70 países.

{{{htmlAmp}}}

Microsoft había anunciado el sábado 14 que los servicios estaban totalmente restablecidos, tras una interrupción que empezó el jueves 12. Con el caso cerrado, la pregunta ya no es cuándo vuelve el servicio, sino qué falló y por qué escaló.

Qué pasó y cuánto duró

Los problemas arrancaron el jueves 12 de noviembre con fallas de acceso a los buzones de Exchange Online en las Américas y se extendieron a la conectividad de Microsoft 365. Según la explicación de Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas, Teams, OneDrive, SharePoint y las apps de Office volvieron en unas 11 horas y 50 minutos, mientras que Exchange Online tardó casi 24 horas.

Exchange demoró más porque no podía cambiar de ruta con los mecanismos habituales. El servicio volvió a funcionar el viernes 13 a las 17:10 de España peninsular, y Microsoft confirmó el cierre completo el sábado.

Las tres causas que detalló Microsoft

La primera es un defecto latente en una actualización de corrección de los servidores de puerta de enlace de red, desplegada desde julio. Pasó los controles y no dio problemas durante más de tres meses, hasta que ciertas condiciones de carga lo activaron.

La segunda es el cambio de ruta: unas 15 horas antes, Teams pasó su tráfico de una puerta alternativa a la principal, que también atiende a Exchange Online. La tercera es que cerca de 14% de los servidores estaba fuera de servicio por otro problema del día anterior. La mayor demanda con menos recursos provocó una falla en cadena, y en el peor momento, más del 80% de los servidores dejó de responder.

Qué falta y qué cambia para los usuarios

Microsoft descartó un ciberataque y también un problema de inteligencia artificial como origen. Extendió a 48 horas la ventana de espera de los correos para proteger los mensajes demorados y aclaró que no hacía falta cambiar configuraciones en dispositivos ni en los inquilinos.

Hay un informe preliminar en el centro de administración, bajo los códigos MO1550821 y EX1550543, y la compañía prometió un informe definitivo con más detalles. Que un cambio de ruta de Teams haya terminado golpeando al correo muestra cuánto pesa la infraestructura compartida. El saldo concreto: casi 24 horas sin Exchange Online en más de 70 países.