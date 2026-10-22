Un cambio cultural en los jóvenes: qué es la telefobia y cómo impacta en las relaciones de la Generación Z

La telefobia es el miedo o la ansiedad ante hacer o atender llamadas, y en la Generación Z se vincula con haber crecido entre mensajes. No es un diagnóstico oficial.

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Que el celular suene y la reacción sea mirar la pantalla sin atender ya no es una rareza. La telefobia describe esa incomodidad con la interacción verbal en tiempo real, no con el aparato, y explica por qué muchos jóvenes prefieren escribir incluso cuando el asunto es urgente.

Qué es la telefobia y cómo se manifiesta

También llamada telefonofobia, es miedo, aprensión o ansiedad antes, durante o después de una llamada. No es un diagnóstico oficial: los especialistas la ven como una expresión de ansiedad social o de una fobia situacional.

Los síntomas van del nerviosismo cuando suena el teléfono a quedarse en blanco en plena conversación. Hay quien posterga llamadas importantes, prepara en exceso lo que va a decir o siente taquicardia, sudoración, náuseas o tensión muscular. Preferir siempre el mensaje escrito es otra señal.

Por qué la Generación Z evita las llamadas

La explicación pasa por el entorno. Crecer con mensajería instantánea, redes sociales y comunicación asincrónica entrena a escribir con tiempo para revisar y corregir. Una llamada quita ese margen: la respuesta es inmediata, no se ven gestos ni lenguaje corporal y aparece el temor a ser juzgado.

A eso se suma una asociación negativa. Una encuesta del sitio británico Uswitch de 2024 halló que el 56% de los encuestados de 18 a 34 años considera que los jóvenes relacionan una llamada inesperada con malas noticias.

Cómo impacta en las relaciones y cómo se reduce

Postergar llamadas puede retrasar trámites, gestiones bancarias y oportunidades laborales, y reemplazar siempre la voz por texto puede empobrecer la conexión emocional. Los psicólogos Nicholas Epley y Amit Kumar sugieren que las interacciones por voz generan vínculos más fuertes que el texto, sin tanta incomodidad como la gente anticipa.

Los consejos habituales para bajar la ansiedad son empezar con llamadas breves y planificadas, apoyarse en notas, practicar con personas de confianza y exponerse de forma progresiva. La barrera no es técnica, es de práctica.