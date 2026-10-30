El cambio clave que prepara WhatsApp para revolucionar la forma de hacer compras desde el celular

La novedad apunta a simplificar las transacciones dentro del ecosistema de Meta

WhatsApp prepara un gestor de pagos global que permitirá registrar tarjetas bancarias y almacenar información personal para realizar compras sin salir de la aplicación. La función estará disponible tanto para Android como para iPhone, aunque todavía se encuentra en desarrollo y no fue habilitada para el público general.

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La novedad apunta a simplificar las transacciones dentro del ecosistema de Meta mediante un apartado que reunirá los métodos de pago, las direcciones de entrega y los datos de facturación. Además, permitirá seleccionar una tarjeta preferida para futuras adquisiciones y actualizar la información cuando sea necesario.

WhatsApp tendrá una sección para administrar tarjetas y pagos

La herramienta apareció inicialmente en la versión beta de WhatsApp para iOS 26.33.10.70 y posteriormente fue identificada en Android, dentro de la beta 2.26.43.7 distribuida a través de Google Play Store.

En ambos sistemas operativos, la nueva sección estará integrada en los ajustes de la aplicación. Desde allí, los usuarios podrán acceder a un apartado de Pagos y registrar sus tarjetas mediante el Centro de cuentas de Meta.

Según los detalles del desarrollo, la información almacenada incluirá:

Tarjetas bancarias : permitirá agregar y administrar los métodos de pago.

Correo electrónico : servirá para completar los datos de contacto.

Número de teléfono : quedará asociado a las operaciones.

Dirección de entrega : permitirá guardar domicilios para recibir compras.

Datos de facturación : facilitarán completar los formularios de pago.

Método de pago preferido: permitirá elegir una tarjeta para futuras adquisiciones.

De esta manera, WhatsApp buscará evitar que las personas tengan que ingresar repetidamente sus datos cada vez que compren un producto desde una conversación, un negocio o un servicio integrado en la plataforma.

La nueva sección estará integrada en los ajustes de la aplicación.

Cómo protegerá WhatsApp la información de las tarjetas

Uno de los aspectos contemplados en el desarrollo está relacionado con la privacidad. WhatsApp señala que los datos de pago estarán cifrados y almacenados por separado de la información del perfil.

Además, el administrador permitirá descargar una copia de los datos registrados, incluidas las tarjetas y la información de envío. También ofrecerá la posibilidad de eliminar esos elementos de los servidores de la compañía y consultar qué información permanece almacenada.

Por otra parte, los usuarios podrán modificar sus domicilios, números telefónicos y tarjetas cuando cambien sus datos personales.

¿Cuándo estará disponible el gestor de pagos de WhatsApp?

Actualmente, WhatsApp ya ofrece funciones de pago en países como India, Brasil, Singapur y México. Sin embargo, el nuevo selector de países detectado en el desarrollo contempla otros mercados, entre ellos Australia, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Países Bajos y Estados Unidos.

Esto podría indicar una preparación técnica para ampliar el alcance internacional de la herramienta, aunque Meta todavía no confirmó una expansión a esos territorios.

Tampoco existe una fecha oficial de lanzamiento. Por ahora, el gestor de pagos permanece en desarrollo y su disponibilidad dependerá de las próximas actualizaciones y pruebas de la aplicación.