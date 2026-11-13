El cambio clave de Google para usuarios de iPhone: la nueva función para usar en el auto al manejar

Google ya permite conversar con Gemini desde CarPlay: el asistente llega a la pantalla del auto con una charla por voz, sin tocar el celular. El despliegue empezó el 11 de noviembre y, según la compañía, es global para todos los usuarios de iPhone.

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El movimiento se apoya en la apertura de CarPlay a las apps de IA conversacional, que llegó con iOS 26.4. Para quien maneja, el cambio es práctico: resolver cosas con la voz mientras las manos siguen en el volante.

Qué se puede hacer desde el auto

Gemini permite mantener una conversación fluida, interrumpir una respuesta para agregar un detalle o cambiar de tema, y pedir un resumen del día, preparar una reunión o practicar una presentación. En pantalla, una onda indica si el asistente está escuchando, pensando o respondiendo, y hay botones para silenciar o terminar la charla.

Con los permisos correspondientes, también puede leer un resumen de los correos de Gmail y dictar la respuesta, o repasar la agenda de Google Calendar. Las conversaciones se guardan en el historial de la app y desde el auto se puede retomar un chat reciente.

Cómo activarlo

Hay que actualizar la app de Gemini en el iPhone, activar el permiso del micrófono y haber usado Gemini Live al menos una vez. Después se conecta el teléfono al auto y se toca el ícono de Gemini en la pantalla de CarPlay. Para el resumen diario, la función Daily Brief tiene que estar encendida.

El despliegue acaba de empezar, así que puede que la actualización todavía no aparezca en la App Store. Además, Apple fijó límites para este tipo de apps: no controlan funciones del iPhone ni del vehículo y no tienen una palabra de activación propia, por lo que se abren a mano.

Dónde no llega y con quién compite

Algunas funciones de personalización no están disponibles para menores de 18 años, ni en el Espacio Económico Europeo ni en Nigeria. El resto del despliegue, según Google, abarca todos los idiomas que admite Gemini Live.

Gemini no llega solo. ChatGPT, Claude, Grok, Copilot, Perplexity y Meta AI ya se pueden usar en CarPlay, y el 21 de octubre Google sumó un asistente conversacional a Maps, primero en los Estados Unidos. El auto es el nuevo frente de los asistentes de IA, y el conductor tiene más voces para elegir.